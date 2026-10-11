Luisa Pineda comparte su visión sobre el poder de las redes sociales

MIAMI, FLORIDA. La representante de Honduras en Miss Universo 2026, Luisa Pineda , participó el jueves en el programa matutino Hoy Día, de la cadena Telemundo , donde habló sobre su trayectoria en los certámenes de belleza.

La visita a los estudios de la cadena en Miami forma parte de las actividades promocionales previas a su participación en la competencia internacional. Durante la entrevista, Pineda también compartió detalles de su camino hacia la corona nacional y de la preparación que la llevó a obtener la representación hondureña para 2026.

En 2025, la hondureña quedó como primera finalista del certamen nacional. Según el relato de su trayectoria, ese resultado la motivó a continuar preparándose para regresar a la competencia y alcanzar el título al año siguiente.