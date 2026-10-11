Luisa Pineda comparte su visión sobre el poder de las redes sociales

MIAMI, FLORIDA. La representante de Honduras en Miss Universo 2026, Luisa Pineda , participó el jueves en el programa matutino Hoy Día, de la cadena Telemundo , donde habló sobre su trayectoria en los certámenes de belleza.
La visita a los estudios de la cadena en Miami forma parte de las actividades promocionales previas a su participación en la competencia internacional. Durante la entrevista, Pineda también compartió detalles de su camino hacia la corona nacional y de la preparación que la llevó a obtener la representación hondureña para 2026.
En 2025, la hondureña quedó como primera finalista del certamen nacional. Según el relato de su trayectoria, ese resultado la motivó a continuar preparándose para regresar a la competencia y alcanzar el título al año siguiente.
Uno de los temas centrales de la conversación fue su plataforma de impacto social, enfocada en la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Pineda explicó la importancia de promover la belleza de nuestro país Honduras y sus recursos naturales y de motivar a las nuevas generaciones a involucrarse en la conservación ambiental.
Durante el segmento, la representante hondureña también compartió su visión sobre el poder de las redes sociales y destaca cómo estas plataformas pueden convertirse en herramientas para dar voz y visibilidad a las personas y comunidades vulnerables de la sociedad.
La participación de Pineda en el espacio televisivo le permitió presentar ante la audiencia su perfil como representante hondureña y compartir los temas que busca impulsar mediante su participación en Miss Universo.
Con esta aparición en Hoy Día, Luisa Pineda continúa su agenda de promoción previa al certamen internacional, con énfasis en su preparación, su identidad hondureña y su compromiso con las causas ambientales.