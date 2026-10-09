Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, celebra su boda en Italia

La reina bella olanchana, Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, celebra una de las etapas más especiales de su vida al contraer matrimonio con Manuel Bardales en Italia.

La noticia marca un nuevo capítulo para la popular figura de la belleza, quien conquistó al público hondureño con su participación en Miss Universo y ahora comparte su felicidad desde un escenario europeo.

La pareja había anunciado su compromiso a principios de enero de 2026, cuando la modelo mostró su anillo y compartió imágenes del romántico momento.

La celebración se llevó a cabo en Villa Garini e Ca’ Bianchetti, en Laveno Mombello, a orillas del Lago Maggiore, al norte de Italia. El entorno, rodeado de paisajes naturales y con el encanto de las villas italianas, ofrece un escenario romántico para una ceremonia que reúne el amor, la elegancia y la ilusión de comenzar una vida en común.

La historia de amor de Fuentes y Bardales ya tenía un vínculo especial con Italia. Según publicaciones sobre su compromiso, la propuesta tuvo lugar frente al Lago de Como, donde la hondureña compartió su emoción y acompañó las fotografías con la frase: «aquí es donde comienza nuestro para siempre». Meses después de aquel anuncio, la pareja convierte esa promesa en un nuevo capítulo de su historia.

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Uno de los detalles que despierta mayor interés es el vestido de novia de la exreina de belleza. Sin embargo, hasta el momento no he encontrado información verificable que permita confirmar quién diseñó la pieza, cuál es su silueta o qué materiales y adornos incorpora. Por ello, no sería correcto atribuirle un diseñador o describir detalles específicos sin contar con fotografías claras de la celebración.

Fuentes se dio a conocer en el mundo de los certámenes por su porte, elegancia y seguridad en la pasarela. Durante su participación en Miss Universo 2025, también llamó la atención con sus atuendos de gala, entre ellos un diseño del filipino Louis Pangilinan para la competencia preliminar.

Su boda representa ahora una ocasión diferente, en la que la atención deja de centrarse en la corona para dirigirse a su estilo personal y a la celebración de su matrimonio.

Con esta boda en Italia, Alejandra Fuentes inicia una nueva etapa junto a Manuel Bardales, mientras sus seguidores hondureños permanecen atentos a las imágenes y detalles de la celebración.

La reina que representó a Honduras en el escenario internacional suma así un capítulo íntimo a su historia, esta vez lejos de las pasarelas y bajo el romántico paisaje del norte italiano.