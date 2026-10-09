Kim Kardashian es diagnosticada con esofagitis, enfermedad ligada a la muerte de su padre

Según la Clínica Mayo, la esofagitis es una “hinchazón e irritación de los tejidos que recubren el esófago”. El reflujo es una de las causas principales de este padecimiento, pero también puede ser causada por una acumulación de glóbulos blancos por medicamentos.

“En 15 años, desarrollarás... ni siquiera quiero decirlo, pero algo horrible”, revela la voz en off de Kim sobre imágenes de ella misma en una cama de hospital que está siendo empujada por un pasillo. En el tráiler del programa, se asegura que la fundadora de Skims, de 45 años, fue diagnosticada con “algo llamado esofagitis”.

En un adelanto de la octava temporada de The Kardashians , que se estrenó en Hulu, Kim Kardashian , aparece discutiendo su futuro después de ser diagnosticada con esofagitis.

Kim habló sobre su padre, Robert Kardashian, quien falleció de cáncer de esófago en 2003 cuando tenía 59 años. En otro clip, se ve a Kim acostada en una cama de hospital vistiendo una bata mientras alguien fuera de cámara pregunta: “¿No fue eso de lo que murió tu padre?”

Aunque la esofagitis y el cáncer de esófago no son lo mismo, la condición de Kim puede estar asociada con un mayor riesgo de desarrollarlo. Según la División de Gastroenterología de la Universidad de Washington, la esofagitis crónica es “muy común” y puede resultar del reflujo ácido.

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El departamento señala que uno de cada 10 pacientes con reflujo podría desarrollar esófago de Barrett, “en el cual el revestimiento normal del esófago es reemplazado por uno propenso al cáncer”.

La Clínica Mayo añade que los “problemas de salud graves” más comúnmente asociados con la esofagitis son “cicatrización o estrechamiento del esófago, pérdida de peso no saludable y deshidratación”.

Esta no es la primera vez que la famosa familia ha sido transparente sobre un susto de cáncer en su programa de realidad. En 2024, Kris Jenner compartió que los médicos habían descubierto un tumor en su ovario, lo que la llevó a someterse a una histerectomía.

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