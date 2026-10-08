Falleció Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio

Ciudad de México. A menos de dos años del deceso de Paquita la del Barrio, la familia de la cantante sufre otro duro golpe emocional con la muerte de Martha Elena Martínez Viveros, su hija.

"Falleció ayer (martes) por la noche, una muerte inesperada. Fue un infarto fulminante, y bueno, mira qué ironías de la vida... Ya no podía superar la pérdida de Paquita", declaró Francisco "Paco" Torres, quien fuera mánager de la cantante.

"Martha constantemente me llamaba y me decía: 'Compadrito, mándame tal video de mi mamá', 'compadrito mándame tal foto'. La extrañaba mucho y mira, hoy las dos están juntas en el cielo", agregó.

Martha Elena, quien fue hija adoptiva de la intérprete, murió a los 48 años de edad en su casa de Xalapa, Veracruz, la noche del martes al filo de las 22:00 horas. Le sobreviven tres hijos y ocho nietos.

"Tenía muy presente a su mamá. Esa pérdida nunca logró superarla", agregó el representante.