Falleció Martha Elena, hija de Paquita la del Barrio

Ciudad de México. A menos de dos años del deceso de Paquita la del Barrio, la familia de la cantante sufre otro duro golpe emocional con la muerte de Martha Elena Martínez Viveros, su hija.
"Falleció ayer (martes) por la noche, una muerte inesperada. Fue un infarto fulminante, y bueno, mira qué ironías de la vida... Ya no podía superar la pérdida de Paquita", declaró Francisco "Paco" Torres, quien fuera mánager de la cantante.
"Martha constantemente me llamaba y me decía: 'Compadrito, mándame tal video de mi mamá', 'compadrito mándame tal foto'. La extrañaba mucho y mira, hoy las dos están juntas en el cielo", agregó.
Martha Elena, quien fue hija adoptiva de la intérprete, murió a los 48 años de edad en su casa de Xalapa, Veracruz, la noche del martes al filo de las 22:00 horas. Le sobreviven tres hijos y ocho nietos.
"Tenía muy presente a su mamá. Esa pérdida nunca logró superarla", agregó el representante.
"Hoy por hoy digo que los tiempos de Dios son perfectos, imagínate que Paquita estuviera viva y estuviera viviendo la pérdida de su hija... Hubiera sido una muerte en vida para ella".
Francisca Viveros Barradas, conocida en el mundo del espectáculo como Paquita la del Barrio, falleció a los 77 años de edad el 17 de febrero de 2025.
Paquita la del Barrio dejó un legado musical que logró colocar en el gusto del público hispano.
"El mes pasado Martha cumplió 48 años, era una mujer joven con tres hijos y ocho nietos. La velaron en la misma funeraria que le estuvimos llorando a Paquita", detalló Torres.
Martha era hija de un hermano de Paquita a quien la cantante decidió adoptar. Además de ella, la artista tuvo dos hijos biológicos: Javier Gerardo Viveros y Miguel Gerardo Viveros.
"Los tres son sus herederos, les designó a cada uno ciertas propiedades; los tres están en el testamento de Paquita", aseguró.
Señaló que pronto llegará un lanzamiento especial de Paquita. Se trata de un álbum recopilatorio con lo mejor de sus hits que llevará por título ¿Me Estás Oyendo?; saldrá a la venta el 23 de octubre.
Con información de El Diario MX.