Dennis Orellana relata la experiencia de caminar junto a Shakira en su show de Madrid

Madrid, España. El artista hondureño Dennis Orellana compartió un video en TikTok en el que relata cómo fue su participación en la icónica caminata que precede la salida al escenario de Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid, España.

En el audiovisual, Dennis Orellana recuerda cada detalle de una experiencia que comenzó gracias a un video de su infancia que se viralizó en redes sociales y que terminó llamando la atención del equipo de la estrella colombiana.

Según contó el propio cantante, recibió un mensaje inesperado informándole que había sido seleccionado para formar parte de este exclusivo momento dentro del espectáculo.

El músico hondureño explicó que, tras recibir las instrucciones por parte de la producción, asistió al recinto donde se celebró el concierto y tuvo la oportunidad de compartir con otros invitados antes de la esperada aparición de la intérprete de éxitos como Hips Don't Lie y Whenever, Wherever.

"Fui invitado a caminar con Shakira. Todo comenzó cuando el equipo del artista me contactó directamente y me invitó a caminar con ella al inicio de un concierto en Madrid. El día del concierto llegué temprano al recinto para poder disfrutar del impresionante Macondo Park, una pequeña ciudad dirigida exclusivamente para la residencia de Shakira en Madrid. A la hora acordada, llegué al punto de encuentro de los elegidos para la famosa caminata con la loba, donde mostramos nuestras invitaciones y nos organizaron por filas", contó Dennis en su video.