Dennis Orellana relata la experiencia de caminar junto a Shakira en su show de Madrid

Madrid, España. El artista hondureño Dennis Orellana compartió un video en TikTok en el que relata cómo fue su participación en la icónica caminata que precede la salida al escenario de Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid, España.
En el audiovisual, Dennis Orellana recuerda cada detalle de una experiencia que comenzó gracias a un video de su infancia que se viralizó en redes sociales y que terminó llamando la atención del equipo de la estrella colombiana.
Según contó el propio cantante, recibió un mensaje inesperado informándole que había sido seleccionado para formar parte de este exclusivo momento dentro del espectáculo.
El músico hondureño explicó que, tras recibir las instrucciones por parte de la producción, asistió al recinto donde se celebró el concierto y tuvo la oportunidad de compartir con otros invitados antes de la esperada aparición de la intérprete de éxitos como Hips Don't Lie y Whenever, Wherever.
"Fui invitado a caminar con Shakira. Todo comenzó cuando el equipo del artista me contactó directamente y me invitó a caminar con ella al inicio de un concierto en Madrid. El día del concierto llegué temprano al recinto para poder disfrutar del impresionante Macondo Park, una pequeña ciudad dirigida exclusivamente para la residencia de Shakira en Madrid. A la hora acordada, llegué al punto de encuentro de los elegidos para la famosa caminata con la loba, donde mostramos nuestras invitaciones y nos organizaron por filas", contó Dennis en su video.
"Posteriormente nos llevaron a la zona de backstage y ahí mismo nos entregaron la vestimenta característica de la caminata. Justo ese día también fue invitado entre los caminantes el actor Álvaro Morte. Y bueno, pasados unos minutos, finalmente salió Shakira. Una vez que pasó el momento de saludarla, comenzó el concierto y dio inicio la caminata hacia el escenario".
"Esta fue una experiencia muy divertida en el imponente Estadio Shakira. Luego de esto, el personal nos ayudó a llegar a nuestros lugares y pude disfrutar del increíble show del artista en primera fila. Una producción enorme e inigualable, donde también participó la banda de marcha 504 en el desfile al finalizar el concierto. Honduras definitivamente se hizo presente esa noche. Esta fue una experiencia que difícilmente podré olvidar y que el Dennis de dos años aún no puede creer. Muchísimas gracias al equipo de Shakira por hacer esto posible", concluyó con emoción el músico hondureño.
@dennisorellanamusic ¡Lo logramos! ¡¡VOY A CAMINAR CON @Shakira!! Gracias a todos ustedes por el enorme apoyo. Esto lo hicimos juntos. 🐺❤️ Mi recuerdo favorito con Shakira se remonta al día en que nací. ¡Muchas gracias por todo, Shaki! No puedo creer que te veré 27 de septiembre y el 4 de octubre. Caminar con vos sería todo un honor. ❤️ @ShakHQ #CaminaConLaLoba #shakira #wheneverwherever #lasmujeresyanolloran #madrid ♬ original sound - ShakHQ
Y es así como el hondureño destacó la cercanía y calidez de la barranquillera, así como la magnitud de la producción del concierto, que lo dejó impresionado.
Actualmente, Dennis Orellana continúa desarrollando su carrera musical en Europa, donde se ha destacado por su talento como contratenor y sopranista, representando a Honduras en importantes escenarios internacionales.