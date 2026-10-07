Locura por BTS en Perú: miles de personas llevan los nombres de los cantantes

Lima. La fiebre por la banda surcoreana de K-pop BTS ha llevado a miles de peruanos a adoptar los nombres de sus cantantes Kim, Jin, Jimin, Jungkook, V, J-Hope y Suga en sus documentos de identidad, según compartió este miércoles el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) a escasas horas del primero de los tres conciertos del grupo en Perú.

Un total de 3,203 peruanos llevan el nombre de Kim, seguido por 1,229 que han elegido Jin, otro de los intérpretes favoritos de la banda fundada en 2013 en Corea del Sur.

Otros 362 peruanos llevan el nombre de V, 143 el de Jimin, 41 de Jungkook, 14 son JHope y uno J-Hope y seis son Suga.

También 976 han elegido el nombre de Violet, 16 de Bora (morado en coreano) y uno el de Purple, el icónico color de la banda.

Asimismo, las fanáticas peruanas que se identifican como las 'Army', nombre de la legión de fanáticos y fanáticas de la banda, son 49 y una lleva el nombre del último disco producido por BTS y que identifica a la actual gira internacional de conciertos "Arirang".