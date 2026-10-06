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Robert de Niro arremete contra Trump y le llama "pedazo de m*****"

El actor intervino en un acto en Nueva York de 'Hand off our vote' ('No toquen nuestro voto') junto a otros artistas y activistas y fue contundente contra el presidente republicano.

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 17:13 -
  • Agencia EFE
Robert de Niro arremete contra Trump y le llama pedazo de m*****

El actor estadounidense Robert De Niro, en una imagen de archivo. EFE/EPA/FABIO CIMAGLIA

 FABIO CIMAGLIA / EFE

Nueva York. Robert de Niro arremetió en un acto público en Nueva York contra el presidente estadounidense, Donald Trump, al que llamó "cobarde" y "pedazo de mierda" y pidió a los estadounidenses sus votos en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre para "retomar" la Cámara de Representantes, el Senado y "el poder".

El actor de 'El Padrino' intervino anoche en un acto en Nueva York de 'Hand off our vote' ('No toquen nuestro voto') junto a otros artistas y activistas y fue contundente contra el presidente republicano.

Y en un discurso en que comenzó a encenderse y enfadarse contra la Administración de Trump, de la que dijo que son "tremendamente estúpidos", dijo a los asistentes: "Cuando el cobarde y trozo de mierda de Donald Trump trate de quitarnos nuestra voz y nuestro poder, ¿qué le decimos? ¡Quita tus malditas manos de nuestro voto!".

"Dar poder a la gente no es solo un eslogan, es un principio fundacional de nuestra nación, garantizada por la Constitución. Nosotros, el pueblo, ejercitamos nuestro poder mediante el voto", expresó el actor de 83 años, quien pidió ir a votar "pronto" y llevar a "familia, amigos, vecinos y conocidos".

"La administración Trump saben las leyes y no solo están locos y son estúpidos, son cada vez más impopulares, y lo saben. Bueno, vale, son tremendamente estúpidos. Son más estúpidos de lo que creen, pero saben que su estupidez está alejando a la gente", añadió De Niro.

En el mismo acto intervino un poco después el también actor Mark Ruffalo, quien también criticó al gobierno estadounidense: "Necesitamos sacar a estos cabrones del gobierno", aseguró, y expresó la importancia de las elecciones y el riesgo de fraude y robo.

"Todos sabemos que les vamos a dar una paliza, pero todos sabemos que se las van a robar (las elecciones), van a hacer todo lo que esté en su poder", dijo el actor de 'Los vengadores'.

EFE

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