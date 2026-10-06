Emely Alemán confía en hacer historia para Honduras en el Miss Grand 2026

Para la ocasión, la candidata lució una pieza diseñada especialmente para representar la identidad nacional con una combinación de elementos hondureños y tailandeses. La creación estuvo a cargo del diseñador hondureño Ariel Perdomo, a quien Alemán agradeció públicamente por el trabajo. "Vestida en una pieza única y diseñada para reflejar la fuerza de Honduras con toques Tailandeses", expresó la representante, quien destacó el trabajo del diseñador y mostró su orgullo por portar una propuesta inspirada en el país durante una jornada tan importante.