Emely Alemán confía en hacer historia para Honduras en el Miss Grand 2026

La hondureña Emely Alemán entra en la etapa decisiva del Miss Grand International 2026 con la mirada puesta en la competencia preliminar de este miércoles 7 de octubre, uno de los momentos determinantes antes de la gran final del certamen en Tailandia.
La representante de Honduras ya superó una de las evaluaciones más importantes del concurso; el pasado 4 de octubre participó en la entrevista privada con el jurado, una jornada en la que las candidatas tuvieron la oportunidad de conversar directamente con los jueces y mostrar aspectos de su personalidad y preparación.
Después de completar esta fase, Alemán compartió con sus seguidores un mensaje de agradecimiento y confianza. "Hoy me encomendé a Dios para que Honduras sea escuchada y así fue", escribió la hondureña al referirse a la experiencia vivida frente al jurado.
Para la ocasión, la candidata lució una pieza diseñada especialmente para representar la identidad nacional con una combinación de elementos hondureños y tailandeses. La creación estuvo a cargo del diseñador hondureño Ariel Perdomo, a quien Alemán agradeció públicamente por el trabajo. "Vestida en una pieza única y diseñada para reflejar la fuerza de Honduras con toques Tailandeses", expresó la representante, quien destacó el trabajo del diseñador y mostró su orgullo por portar una propuesta inspirada en el país durante una jornada tan importante.
Su mensaje también estuvo dirigido a los hondureños que han seguido su participación en el concurso. "¡¡Gracias a mi gente hermosa que me sigue apoyando en este proceso!!", manifestó Alemán, antes de expresar su confianza en lo que viene: "¡Tengo fe que este será un buen año para Honduras!".
Tras las entrevistas, las candidatas dedicaron los días 5 y 6 de octubre a ensayos generales y preparativos de cara a la recta final. La agenda ha incluido ajustes de pasarela y otros detalles de preparación para la competencia preliminar.
Este miércoles 7 de octubre llegará uno de los momentos más esperados. Las representantes participarán primero en el desfile de trajes típicos, una presentación en la que cada candidata mostrará una propuesta inspirada en la cultura, las tradiciones y la identidad de su nación.
Posteriormente se desarrollará la competencia preliminar, en la que las concursantes serán evaluadas antes de la gala definitiva. Para Alemán, será una nueva oportunidad de mostrar su preparación y buscar un lugar entre las candidatas que avancen hacia la última noche del certamen.
La competencia preliminar está programada para las 7:00 a. m. del miércoles, hora de Honduras, y podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube del Miss Grand International, GrandTV. La actividad tendrá como escenario Bangkok, Tailandia, sede de la recta final del concurso.
Después de esta etapa, la atención estará puesta en la gran gala final del Miss Grand International 2026, prevista para el sábado 10 de octubre a las 7:00 p. m. de Tailandia, equivalente a las 6:00 a. m. en Honduras. El evento se celebrará en el MGI Hall de Bangkok.