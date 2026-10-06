Cindy Crawford y Rande Gerber evalúan demandar al centro donde murió su hijo Presley

Estados Unidos. Cindy Crawford y Rande Gerber estarían considerando emprender acciones legales contra el centro de rehabilitación donde murió su hijo, Presley Gerber, de 27 años, según reportes difundidos por medios internacionales.

De acuerdo con la información publicada, la pareja busca obtener respuestas sobre lo ocurrido durante las horas previas al fallecimiento del joven, quien había ingresado al establecimiento en busca de ayuda para enfrentar sus problemas de adicción.

Fuentes citadas por diversos medios aseguran que Crawford y Gerber estarían evaluando todas las vías legales disponibles para determinar si existieron fallos en la supervisión y atención de su hijo.

“Están explorando todas las opciones legales disponibles. Si se cometieron errores, quieren consecuencias”, afirmó una fuente al medio Radar Online.

Entre las principales interrogantes que plantean se encuentra cómo Presley terminó solo en una habitación pocas horas antes de ser encontrado sin vida.

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Las mismas versiones indican que la investigación privada de la familia no solo estaría centrada en el centro de rehabilitación, sino también en el asesor de sobriedad que lo acompañó hasta el lugar.

“Quieren que lo cierren (al centro). Y quieren que todos los implicados, incluida la persona que lo llevó allí y lo dejó, rindan cuentas”, declaró un informante al periodista Rob Shuter.