De empresaria a actriz: Kylie Jenner protagonizará su primera serie

Estados Unidos. La empresaria, modelo e influencer Kylie Jenner incursionará por primera vez en la actuación de ficción al protagonizar la serie dramática de suspenso Bachelorette Weekend, una producción de la plataforma Hulu que además contará con su participación como productora ejecutiva.

El proyecto, que ya recibió luz verde para una primera temporada, marcará un nuevo capítulo en la carrera de Jenner, conocida mundialmente por su participación en realities y por su exitoso imperio empresarial en la industria de la belleza.

La trama gira en torno a una despedida de soltera que termina en tragedia cuando la novia, interpretada por Jenner, aparece asesinada en una piscina. Tras el crimen, las amigas más cercanas de la víctima se convierten en las principales sospechosas, mientras la historia reconstruye los acontecimientos ocurridos durante el fin de semana previo al asesinato.

Detrás del proyecto también estará Kim Kardashian, quien fungirá como productora ejecutiva a través de su acuerdo con 20th Television.