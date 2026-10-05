¿Bradley Cooper y Gigi Hadid ya están casados? Esto se sabe

Los Ángeles, California. ¿Qué más cabría esperar en la Ciudad del Amor?

Gigi Hadid y Bradley Cooper fueron vistos disfrutando de una cita nocturna en París, Francia, el pasado domingo; ambos llevaban sus anillos de oro a juego de la firma Boucheron.

Aunque Hadid, de 31 años, y Cooper, de 51, aún no han confirmado ni desmentido si realmente están casados, Page Six Style confirmó en exclusiva en agosto que los anillos que la pareja ha estado luciendo durante meses son, de hecho, alianzas de boda.

La supermodelo ha lucido la alianza Quatre Radiant Edition de la joyería francesa (6.450 dólares), un modelo con detalles de diamantes que, según el sitio web de Boucheron, se lleva "como una declaración de amor, pero también de estilo".

Por su parte, la alianza Godron del actor y director (2,120 dólares) "evoca la fuerza del amor que une a dos personas", según la maison, que describe el diseño como "una alianza resplandeciente, un símbolo eterno de la unión entre marido y mujer".

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Para la salida del domingo, Gigi Hadid optó por un atuendo informal compuesto por vaqueros, una camiseta blanca y una chaqueta de Isabel Marant Étoile, llevando al hombro un bolso de cuero marrón de Miu Miu.

Mientras que su amado Bradley Cooper vistió una chaqueta y pantalones de color verde oscuro de la marca Universal Surplus.