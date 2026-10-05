Luisa Pineda destaca en la Gala Benéfica “Beyond the Crown” de Miss Universo 2026

La Gala Benéfica “Beyond the Crown” de Miss Universe 2026 reunió en Miami a varias de las primeras delegadas confirmadas para la histórica 75.ª edición del certamen. La velada, además de marcar uno de los primeros encuentros internacionales entre las candidatas, tuvo un propósito solidario: recaudar fondos para causas sociales y tratamientos médicos destinados a niños. Entre vestidos de alta costura, fotografías y encuentros entre reinas, el evento comenzó a encender la conversación de los missólogos rumbo a Puerto Rico.

Una de las que más llamó la atención en redes sociales fue Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026, quien fue coronada el pasado 11 de septiembre en San Pedro Sula. Además de participar en el evento, la representante cinco estrellas también se encuentra en Estados Unidos puliendo su preparación, recibiendo clases de pasarela de la mano de la coach venezolana Gisselle Reyes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para la gala, Pineda apostó por un look de noche elegante y sofisticado, acorde con el carácter benéfico de la celebración. La joven originaria de San Francisco de Yojoa aprovechó la velada para compartir y posar junto a otras delegadas internacionales, entre ellas Miss Nicaragua, Miss Países Bajos, Miss Nicaragua, Miss Cuba y Miss El Salvador.

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El encuentro también permitió ver de cerca la química entre las candidatas y anticipar algunos de los llamados “duelos de favoritas” que suelen comenzar mucho antes de la noche final. Para Luisa, esta aparición internacional representa uno de sus primeros pasos en el camino hacia el escenario universal. La hondureña de 26 años buscará ahora llevar al certamen una imagen renovada del país y demostrar que en nuestro país las mujeres son bellas, inteligentes y capaces de cumplir sus sueños. La gran cita será en Puerto Rico, sede de la histórica 75.ª edición de Miss Universe. El calendario contempla el gala de trajes típicos el 21 de noviembre, la competencia preliminar el 22 de noviembre y la gran final el martes 24 de noviembre de 2026, cuando se coronará a la sucesora de Fátima Bosch. La noche decisiva tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, en una edición que marcará el regreso del certamen a la isla y su aniversario número 75.



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