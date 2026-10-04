¿Por qué la familia de Ken Urker está "indignada" con Gypsy Rose Blanchard tras su muerte?

Estados Unidos. La familia de Ken Urker, expareja de Gypsy Rose Blanchard, está "indignada" con ella tras la inesperada muerte del hombre. La hermana de Ken, Autumn Urker, habló con el diario británico Daily Mail en una entrevista publicada el pasado sábado y reveló cómo se siente su familia respecto a Blanchard tras el fallecimiento de él. "¡Estamos indignados con sus declaraciones!", dijo Autumn, de 31 años, al medio. "Ni siquiera ha llamado a mi madre ni a ninguno de nosotros todavía". Describió a su hermano como un "gran hombre" a quien "no le importaba si estabas destrozada", y añadió que "aun así te quería" y "seguía luchando por ti". "Se esforzó muchísimo por Gypsy porque él era esa clase de persona", agregó. "Mi hermano fue un buen padre, un buen hermano, un buen hijo y un buen amigo", continuó. "Y todos tuvimos la suerte y la bendición de haberlo conocido". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

#KenUrker #CasoGypsyRose #UltimaHora #Noticias ♬ sonido original - Candrés Peredo @candresperedo Gypsy Rose vuelve a ser noticia: encontraron sin vida a su pareja, Ken Urker, el día de su cumpleaños! Si no conoces su historia, Gypsy se hizo famosa por el caso de su madre, quien durante años fingió que ella padecía enfermedades graves. En 2015, Gypsy planeó junto a su entonces novio la muerte de su mamá y fue condenada por el crimen! ¿Qué sucedió ahora!? Ella rompe el silencio! #GypsyRose

En otra entrevista con The US Sun publicada el viernes, Autumn acusó a Blanchard, de 35 años, de mentir sobre las circunstancias de la muerte de Ken; concretamente, refutó la versión de que lo encontraron solo después de que él no respondiera a un mensaje de texto en el que ella le deseaba un feliz cumpleaños. "Gypsy no tenía derecho a mentir y decir que fue por un mensaje de texto que ella le envió", declaró al medio. Autumn también afirmó que Blanchard había estado diciendo a la gente que ella y Ken estaban "comprometidos y planeando tener un segundo bebé", algo que, según ella, no era cierto. ¿Qué fue lo que pasó? Ken Urker fue encontrado sin vida en su residencia ubicada en Raceland, Luisiana, tras una llamada de emergencia solicitando una revisión de bienestar. Gypsy Rose Blanchard señaló a medios como People que él no estaba pasando por un buen estado anímico y mencionó que lidiaba con una fuerte presión por el ciberacoso recibido en internet, según reportó NBC News. Las autoridades de CNN en Español confirmaron que la investigación sobre la causa exacta de muerte sigue abierta.