Megan Fox protagoniza atrevida campaña para visibilizar la disfunción eréctil

Estados Unidos. Megan Fox, reconocida por sus participaciones en películas como Transformers y Jennifer's Body, sorprendió al asumir un inusual papel como protagonista de la nueva campaña publicitaria de Ro Sparks, un tratamiento para la disfunción eréctil desarrollado por la compañía de salud Ro.
En el comercial, Fox aparece enfundada en un ajustado traje rojo para personificar al propio medicamento, ofreciendo información sobre el producto mediante un tono desenfadado, cargado de humor e insinuaciones.
La campaña, titulada “Megan Fox Is Ro Sparks”, se difunde en televisión y espacios publicitarios de gran visibilidad, incluyendo Times Square, en Nueva York.
Según explicó la actriz en declaraciones recogidas por People, el objetivo es abordar un tema que muchas veces resulta incómodo para los hombres desde una perspectiva más ligera y cercana.
“¿Por qué tomar algo que ya es un tema pesado y hacerlo más pesado? Ya se siente serio, así que dejemos que se sienta divertido”, expresó.
Fox también señaló que espera que la iniciativa contribuya a eliminar prejuicios y anime a quienes enfrentan este problema a hablar abiertamente sobre él.
La intérprete considera que la disfunción eréctil sigue siendo un tema rodeado de tabúes debido a la relación que muchos hombres establecen entre su masculinidad y su desempeño sexual.
Sobre el tratamiento
El tratamiento Ro Sparks combina sildenafilo y tadalafilo, ingredientes activos utilizados en medicamentos para la disfunción eréctil, y se promociona como una alternativa de rápida acción.
La compañía señaló que la campaña busca fomentar conversaciones más abiertas sobre la salud sexual masculina y normalizar la búsqueda de ayuda médica.
Con esta colaboración, Megan Fox añade un nuevo y llamativo capítulo a su carrera publicitaria, convirtiéndose en el rostro de una campaña que apuesta por romper estigmas a través del humor y la comunicación directa.