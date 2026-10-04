Megan Fox protagoniza atrevida campaña para visibilizar la disfunción eréctil

Estados Unidos. Megan Fox, reconocida por sus participaciones en películas como Transformers y Jennifer's Body, sorprendió al asumir un inusual papel como protagonista de la nueva campaña publicitaria de Ro Sparks, un tratamiento para la disfunción eréctil desarrollado por la compañía de salud Ro.

En el comercial, Fox aparece enfundada en un ajustado traje rojo para personificar al propio medicamento, ofreciendo información sobre el producto mediante un tono desenfadado, cargado de humor e insinuaciones.

La campaña, titulada “Megan Fox Is Ro Sparks”, se difunde en televisión y espacios publicitarios de gran visibilidad, incluyendo Times Square, en Nueva York.

Según explicó la actriz en declaraciones recogidas por People, el objetivo es abordar un tema que muchas veces resulta incómodo para los hombres desde una perspectiva más ligera y cercana.

“¿Por qué tomar algo que ya es un tema pesado y hacerlo más pesado? Ya se siente serio, así que dejemos que se sienta divertido”, expresó.

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Fox también señaló que espera que la iniciativa contribuya a eliminar prejuicios y anime a quienes enfrentan este problema a hablar abiertamente sobre él.