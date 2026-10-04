Preocupación por el pequeño José Julián: Maribel Guardia denuncia a su nuera Imelda Tuñón

Ciudad de México. La actriz costarricense nacionalizada mexicana Maribel Guardia dio a conocer que interpuso una denuncia contra Imelda Tuñón por presunto abandono de menor, luego de manifestar su preocupación por no conocer el paradero de su nieto José Julián.
De acuerdo con las declaraciones de la artista, la situación se originó tras perder contacto con el menor, lo que la llevó a recurrir a las autoridades para solicitar su intervención y esclarecer su ubicación.
Guardia señaló que su principal interés es garantizar el bienestar y la seguridad de José Julián, hijo de su fallecido hijo Julián Figueroa.
La actriz aseguró que la incertidumbre sobre el lugar donde se encuentra el menor ha sido motivo de preocupación para la familia.
Por su parte, el caso se desarrolla en medio de las diferencias legales y públicas que han trascendido entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón en los últimos meses.
"Ahorita se interpuso otra denuncia por abandono de menor porque no sabemos dónde está el menor ni con quién está, porque no está con ningún miembro de su familia directa, abuelos o ella misma", declaró Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, en entrevista con un programa de televisión.
@ernestobuitronnews "NO QUERÍA PROCEDER CONTRA IMELDA TUÑÓN, NO HUBO REMEDIO"😢🚨 Maribel Guardia la DENUNCIA PENALMENTE #ebninforma #ernestobuitron #ernestobuitronnews #imeldatuñon #maribelguardia ♬ sonido original - Ernesto Buitron | News
Hasta el momento, las autoridades correspondientes deberán determinar el curso de las investigaciones y evaluar los elementos presentados por ambas partes.
Imelda habría sacado al niño del país
La situación surgió después del viaje que Imelda Tuñón y José Julián realizaron a Estados Unidos, tras el cual la actriz regresó a México mientras el niño permaneció fuera del país, de acuerdo con sus propias declaraciones. Hasta el momento, no ha revelado públicamente en qué ciudad o escuela se encuentra.
"Lo único que les puedo decir es que mi hijo está en la escuela. No les voy a decir en qué escuela ni en qué lugar del mundo está, pero está en la escuela, está feliz", dijo.
La controversia ha despertado una amplia reacción en redes sociales y medios de comunicación, donde seguidores de ambas figuras han expresado diversas opiniones respecto a la disputa familiar.