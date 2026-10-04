Preocupación por el pequeño José Julián: Maribel Guardia denuncia a su nuera Imelda Tuñón

Ciudad de México. La actriz costarricense nacionalizada mexicana Maribel Guardia dio a conocer que interpuso una denuncia contra Imelda Tuñón por presunto abandono de menor, luego de manifestar su preocupación por no conocer el paradero de su nieto José Julián.

De acuerdo con las declaraciones de la artista, la situación se originó tras perder contacto con el menor, lo que la llevó a recurrir a las autoridades para solicitar su intervención y esclarecer su ubicación.

Guardia señaló que su principal interés es garantizar el bienestar y la seguridad de José Julián, hijo de su fallecido hijo Julián Figueroa.

La actriz aseguró que la incertidumbre sobre el lugar donde se encuentra el menor ha sido motivo de preocupación para la familia.

Por su parte, el caso se desarrolla en medio de las diferencias legales y públicas que han trascendido entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón en los últimos meses.

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"Ahorita se interpuso otra denuncia por abandono de menor porque no sabemos dónde está el menor ni con quién está, porque no está con ningún miembro de su familia directa, abuelos o ella misma", declaró Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, en entrevista con un programa de televisión.