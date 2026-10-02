Stray Kids se suma a BTS y no presentará su música a los Grammy 2027

El grupo surcoreano Stray Kids decidió no presentar canciones a la 69.ª edición de los premios Grammy, al igual que BTS, según confirmó el viernes su agencia, JYP Entertainment. La agencia informó a medios locales que el grupo dejó pasar el plazo de presentación de candidaturas, que venció el 21 de agosto, pero no ofreció explicaciones sobre la decisión ni confirmó si la nueva categoría de Pop Asiático influyó en ella. Según las normas de los Grammy, las canciones que no se presentan formalmente no pueden ser incluidas en las papeletas para la selección de nominados ni competir por un premio.

Los ocho integrantes de Stray Kids – Bang Chan , Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e IN— recibieron este año invitaciones para convertirse en miembros votantes de la Academia de la Grabación. Este papel les permite participar en la elección de los nominados y ganadores, aunque el grupo decidió no presentar su propia música a la competencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante una rueda de prensa celebrada el 6 de agosto en Seúl, con motivo del lanzamiento de su décimo EP, This & That, los integrantes evitaron responder directamente sobre sus planes para los Grammy. Seungmin respondió a una pregunta sobre la nueva categoría al referirse a los factores que impulsan la creatividad del grupo, en lugar de centrado en la percepción externa. Por su parte, Hyunjin afirmó que, desde su debut, la banda nunca ha buscado premios ni alcanzar determinados puestos en las listas de éxitos, y que la satisfacción de sus seguidores es su principal referente. BTS se sorprendió en julio al anunciar que tampoco presentaría su música a la 69.ª edición de los Grammy, después de que la Academia de la Grabación introdujera la categoría de Pop Asiático el mes anterior. «Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los Grammy este año», declaró el grupo en un comunicado publicado en las cuentas individuales de Instagram de sus integrantes. «Esperamos que nuestra música sea escuchada y apreciada por lo que es, sin divisiones por región o idioma. Agradecemos a ARMY ya todos los que siempre nos han apoyado». BTS ha recibido cinco nominaciones a los Grammy, pero hasta ahora no ha ganado ningún premio.

Premios Grammy mantienen la nueva categoría de Pop Asiático