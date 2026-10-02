Stray Kids se suma a BTS y no presentará su música a los Grammy 2027

El grupo surcoreano Stray Kids decidió no presentar canciones a la 69.ª edición de los premios Grammy, al igual que BTS, según confirmó el viernes su agencia, JYP Entertainment.
La agencia informó a medios locales que el grupo dejó pasar el plazo de presentación de candidaturas, que venció el 21 de agosto, pero no ofreció explicaciones sobre la decisión ni confirmó si la nueva categoría de Pop Asiático influyó en ella.
Según las normas de los Grammy, las canciones que no se presentan formalmente no pueden ser incluidas en las papeletas para la selección de nominados ni competir por un premio.
Los ocho integrantes de Stray Kids – Bang Chan , Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e IN— recibieron este año invitaciones para convertirse en miembros votantes de la Academia de la Grabación. Este papel les permite participar en la elección de los nominados y ganadores, aunque el grupo decidió no presentar su propia música a la competencia.
Durante una rueda de prensa celebrada el 6 de agosto en Seúl, con motivo del lanzamiento de su décimo EP, This & That, los integrantes evitaron responder directamente sobre sus planes para los Grammy.
Seungmin respondió a una pregunta sobre la nueva categoría al referirse a los factores que impulsan la creatividad del grupo, en lugar de centrado en la percepción externa. Por su parte, Hyunjin afirmó que, desde su debut, la banda nunca ha buscado premios ni alcanzar determinados puestos en las listas de éxitos, y que la satisfacción de sus seguidores es su principal referente.
BTS se sorprendió en julio al anunciar que tampoco presentaría su música a la 69.ª edición de los Grammy, después de que la Academia de la Grabación introdujera la categoría de Pop Asiático el mes anterior.
«Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los Grammy este año», declaró el grupo en un comunicado publicado en las cuentas individuales de Instagram de sus integrantes. «Esperamos que nuestra música sea escuchada y apreciada por lo que es, sin divisiones por región o idioma. Agradecemos a ARMY ya todos los que siempre nos han apoyado».
BTS ha recibido cinco nominaciones a los Grammy, pero hasta ahora no ha ganado ningún premio.
Premios Grammy mantienen la nueva categoría de Pop Asiático
La Academia de la Grabación dedicó varias semanas a realizar sesiones de escucha y conversar con representantes de la comunidad musical asiática antes de que su director ejecutivo, Harvey Mason Jr., confirmara el jueves que la categoría se mantendrá en 2027.
Mason explicó que la Academia recibió tanto muestras de oposición como un fuerte respaldo a la nueva categoría. Según indicó, el entusiasmo de otros creadores musicales terminó por superar las críticas.
«Entendemos que esta conclusión no satisfará a todos, y eso nunca es agradable», dijo Mason. «Pero al mismo tiempo, confiamos en que es la conclusión correcta para la comunidad musical en general».
La Academia también informó que recibió una cantidad «sólida» de candidaturas para el primer año de la categoría. Mason señaló que esperan celebrar a los nominados en la ceremonia de 2027.
La creación de esta categoría reavivó el debate sobre los premios musicales por género. Aunque estas distinciones buscan destacar estilos específicos, también pueden generar críticas por separar a los artistas y orientarlos hacia categorías especializadas en lugar de las principales. Una discusión similar se ha mantenido durante años en torno a los Grammy Latinos.
El mayor reconocimiento del K-pop en los Grammy hasta la fecha se produjo a principios de este año, cuando Golden, de la película animada KPop Demon Hunters, ganó el premio a la mejor canción escrita para medios visuales. La canción cuenta con las voces de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, integrantes del grupo ficticio Huntr/x. Sin embargo, no obtuvo el premio a la mejor canción.
Los nominados a la 69.ª edición de los Grammy están previstos para anunciarse el 16 de noviembre, mientras que la ceremonia se celebrará el 7 de febrero de 2027.