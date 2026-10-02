Ken Urker, pareja de Gypsy Rose, muere el día de su cumpleaños

«No hay palabras que puedan expresar la magnitud de esta pérdida. Pido privacidad y comprensión para nuestra hija, nuestras familias y todos los que lloran la pérdida de Ken durante este momento tan doloroso», añadió.

«No lo puedo creer. No puedo pensar», dijo Blanchard a la revista People el viernes. «He gritado hasta que me arde la garganta».

La Oficina del Sheriff de la parroquia de Lafourche confirmó a CNN el viernes que los agentes respondieron a una llamada a las 6:15 pm y encontraron a Urker sin vida. Las autoridades iniciaron una investigación sobre el caso.

Ken Urker , pareja de Gypsy Rose Blanchard , quien alcanzó notoriedad mediática por su participación en el asesinato de su madre y que ahora es creadora de contenido en redes sociales, fue hallado muerto el jueves por la noche en una residencia de Raceland, Luisiana, el día de su cumpleaños número 34.

Blanchard conoció a Urker mientras cumplía una condena de ocho años y medio de prisión por su participación en el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, en 2015.

Dee Dee había convencido a médicos y personas de su entorno de que su hija padecía enfermedades que en realidad no tenía, como leucemia, distrofia muscular y asma.

Gypsy Rose fue víctima del síndrome de Munchausen por poder, una forma de abuso en la que un cuidador finge, exagera o induce síntomas de una enfermedad en otra persona para obtener atención. Su historia inspiró varios documentales, entre ellos Mommy Dead and Dearest, Gypsy's Revenge y The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard, que abordaron su caso durante su estancia en prisión y después de su liberación, en diciembre de 2023.

Urker le escribió a Blanchard una «carta de apoyo, nada romántico» e incluyó su número de teléfono después de ver Mommy Dead and Dearest, documental estrenado en 2017, según contó ella en el pódcast We Need to Talk, en junio.

Blanchard relató que llamó a Urker y que, «a los cinco minutos de hablar por teléfono, sentí como si nos conociéramos de toda la vida».

Tras dos años de noviazgo, la pareja se comprometió mientras ella estaba en prisión. Sin embargo, Urker terminó la relación meses después, según contó Blanchard.

En julio de 2022, Blanchard se casó con Ryan Anderson, un profesor de Luisiana, en una ceremonia celebrada en prisión. La pareja se separó en 2023 y, posteriormente, ella retomó su relación con Urker.

La pareja tuvo una hija a finales de 2024. Días después del nacimiento, Urker publicó en Instagram que la bebé era «el mayor regalo de todos».

Su hija, Aurora, nació exactamente un año después de que Blanchard saliera de prisión, según relató en el pódcast We Need to Talk. También contó que, al tener a su bebé en brazos, sintió que «quería darle todo lo que yo no le había dado».

Al hablar sobre sus sueños, la mujer, de 35 años, dijo que en su vida personal quería «tener otro hijo y casarse».