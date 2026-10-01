Muere Peppino Mazzullo, la voz original de Topo Gigio, a los 100 años

La química entre Topo Gigio y el presentador Ed Sullivan fue uno de los elementos más destacados del espacio televisivo. A través de sketches cargados de humor e inocencia, el pequeño ratón mostró una faceta más relajada y cercana del conductor, conocido por su carácter serio. Cada participación culminaba con la ya emblemática frase: «Eddie, dame un beso de buenas noches».

Mazzullo alcanzó reconocimiento internacional gracias a su trabajo como la voz del entrañable ratón de grandes orejas, creado por la titiritera María Perego . El personaje conquistó a millones de espectadores durante sus apariciones en el programa estadounidense The Ed Sullivan Show, donde se convirtió en uno de los invitados más recordados entre 1962 y 1971.

Italia . Peppino Mazzullo , el actor italiano que dio voz al célebre personaje Topo Gigio , falleció a los 100 años en su residencia de Santo Stefano di Briga, localidad cercana a Mesina, ciudad donde nació y comenzó su trayectoria artística.

Detrás de la escena, el personaje requería un complejo trabajo de manipulación. Mientras Mazzullo aportaba la voz, Maria Perego se encargaba de los movimientos principales del muñeco y otros titiriteros daban vida a sus brazos, creando la ilusión de un personaje lleno de personalidad y carisma.

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La popularidad de Topo Gigio trascendió la televisión. El reconocido comediante Joan Rivers incluso escribió algunos de los guiones del personaje al inicio de su carrera como guionista, una experiencia que posteriormente recordó como uno de sus primeros trabajos importantes en la industria del entretenimiento.

Nacido el 6 de junio de 1926, Giuseppe Mazzullo desarrolló su formación artística en Roma y Milán, después de iniciar su trayectoria en el teatro local de su natal Sicilia. Antes de convertirse en la voz de Topo Gigio, trabajó en producciones radiofónicas de la RAI y participó en diversos proyectos actorales.

Su relación con el famoso ratón comenzó a principios de la década de 1960, cuando María Perego y Federico Caldura buscaban dar personalidad a una nueva marioneta. Fue entonces cuando Mazzullo encontró la voz que terminaría convirtiéndose en una de las más reconocibles de la televisión infantil.

Además de prestar su voz al personaje durante más de cuatro décadas, participó en la película El mundo mágico de Topo Gigio y continuó interpretando al icónico ratón hasta 2006. Tras retirarse de los escenarios, se dedicó a formar nuevas generaciones de artistas mediante la creación del Piccolissimo Teatro di Messina, donde también impartió clases de actuación.

Con su partida, el mundo del espectáculo a pesar de uno de los artistas que contribuyeron a convertir a Topo Gigio en un fenómeno cultural que marcó a varias generaciones de espectadores en todo el mundo.