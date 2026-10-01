Ernesto Laguardia queda en séptimo lugar en LCDLFM

«Me siento un ser humano mejor, con más paciencia, resiliencia y calma», comentó Laguardia tras conocer el resultado de la gala de eliminación.

Al abandonar la realidad, el actor expresó su satisfacción por el camino recorrido dentro del programa y aseguró que la experiencia le dejó valiosas enseñanzas personales.

Ciudad de México. Tras nueve semanas de convivencia y competencia, Ernesto Laguardia se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México , luego del cierre de las votaciones del público, que superaron los 20 millones de sufragios.

El intérprete reconoció que uno de los mayores retos durante su estancia fue el aislamiento y la distancia de sus seres queridos, una situación que definió como una de las pruebas más difíciles del formato.

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«Hubo días muy complicados y otros bastante largos. El encierro y estar lejos de la familia pesan mucho», señaló. Asimismo, agradeció el apoyo recibido por parte de los seguidores del programa.

Respecto a sus favoritos para llevarse el triunfo, Laguardia evitó señalar a un participante en particular y afirmó que todos los concursantes que llegaron a la recta final pueden considerarse ganadores por haber alcanzado la décima semana de competencia.

Por su parte, la producción celebra el cierre de una temporada que ha mantenido una importante respuesta de la audiencia. La conductora Galilea Montijo destacó el respaldo constante del público y aseguró que cada edición ofrece historias distintas, construidas por los propios habitantes de la casa.

En el mismo sentido, la productora Rosa María Noguerón agradeció la fidelidad de los espectadores y destacó la comunidad que se ha formado alrededor del programa, tanto dentro como fuera de la realidad.

Con la salida de Ernesto Laguardia, los participantes que continúan en la competencia son Gema, Yahir, Karina, Mariana, Memo y Ese Pérez. La expectativa ahora se centra en la próxima gala, en la que se dará a conocer quién ocupará el sexto lugar antes de la gran final de la temporada.