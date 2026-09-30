Murió Gabino Palomares, referente de la canción de protesta

Ciudad de México. El cantautor y activista mexicano Gabino Palomares, uno de los principales exponentes del Canto Nuevo en México y autor de la emblemática 'La maldición de Malinche', falleció este miércoles a los 76 años, una muerte que lamentó la presidenta del país Claudia Sheinbaum y diversas instituciones culturales. "Recibo con profunda trist eza la noticia del fallecimiento de Gabino Palomares, un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida", expresó Sheinbaum en sus redes sociales. La mandataria destacó que la voz, música y compromiso del cantautor con "las causas más justas" dejaron "una huella profunda en muchas generaciones" y envió sus condolencias a familiares, amigos y personas que compartieron su trayectoria. "Que descanse en paz, Gabino Palomares. Su voz seguirá acompañándonos", añadió. La familia del músico confirmó este miércoles su fallecimiento después de que atravesara "una difícil situación de salud durante varias semanas" y agradeció a quienes acompañaron durante su vida su lucha por "un mundo más justo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Nacido el 26 de mayo de 1950 en Comonfort, en el central estado de Guanajuato, Palomares fue uno de los fundadores del movimiento del Canto Nuevo en México y una de las voces más reconocidas de la Nueva Canción latinoamericana. Durante más de cinco décadas vinculó su trabajo musical con movimientos sociales y políticos y compuso más de un centenar de canciones de contenido político, social y amoroso. Su obra más conocida, 'La maldición de Malinche', publicada en 1978 y popularizada también por la cantante mexicana Amparo Ochoa, se convirtió en una de las piezas emblemáticas de la canción de protesta latinoamericana. Palomares abandonó sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para dedicarse a la música, una decisión que relacionó con su contacto con la pobreza extrema en el altiplano potosino.