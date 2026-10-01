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Jim Carrey contrae matrimonio por tercera vez en una ceremonia íntima

Jim Carrey y Min Ah se casaron en una ceremonia privada, según medios estadounidenses. El actor recibió un César honorífico en febrero.

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 06:56 -
  • Cinthya Ortíz
Jim Carrey contrae matrimonio por tercera vez en una ceremonia íntima

Jim Carrey y Min Ah se casaron tras varios años de relación.

 Foto Shutterstock

El actor Jim Carrey y su novia, Min Ah, contrajeron matrimonio recientemente en una ceremonia privada, según informes de medios estadounidenses.

El actor, de 64 años, y Min Ah, quienes hicieron su debut público como pareja en febrero, se casaron recientemente, según confirmaron sus representantes a People y Entertainment Weekly. Por su parte, TMZ informó, citando fuentes anónimas, que la boda se celebró en Los Ángeles.

La pareja apareció junta en público por primera vez junto a la hija y el nieto de Carrey durante la ceremonia de entrega de los premios César de 2026, celebrada en París el 26 de febrero, donde el actor recibió un César honorífico.

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En un discurso pronunciado en francés, Carrey agradeció a su familia y se refirió a Min Ah como su «compañera».

«Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah», dijo, según Entertainment Weekly y People. «Te amo, Min Ah».

Al parecer, la pareja mantiene una relación sentimental desde al menos 2022, aunque se conocen pocos detalles sobre Min Ah.

¿Con quiénes ha estado casado Jim Carrey?

Carrey ha estado casado en dos ocasiones. En 1987, el actor de Ace Ventura: Pet Detective contrajo matrimonio con Melissa Womer, ex actriz y camarera de Hollywood. La pareja se divorció en 1995.

Un año después, en 1996, se casó con Lauren Holly, su coprotagonista en Dumb and Dumber. La pareja se separó en 1997.

Además, estuvo comprometido con Renée Zellweger, su coprotagonista en Me, Myself & Irene, entre 1999 y 2000.

Carrey también mantuvo una relación sentimental con Jenny McCarthy aproximadamente entre 2006 y 2010. Asimismo, se le ha relacionado con la cantante Linda Ronstadt, la modelo Anchal Joseph, la actriz cómica Ginger Gonzaga y Cathriona White, maquilladora que falleció.

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Cinthya Ortíz
Cinthya Ortíz
cinthya.ortiz@revistasopsa.hn

Editora de la sección Soft News, impreso y digital, de diario La Prensa. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada de la Universidad de San Pedro Sula, con experiencia en la edición de revistas.

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