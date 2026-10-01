Jim Carrey contrae matrimonio por tercera vez en una ceremonia íntima

El actor Jim Carrey y su novia, Min Ah, contrajeron matrimonio recientemente en una ceremonia privada, según informes de medios estadounidenses. El actor, de 64 años, y Min Ah, quienes hicieron su debut público como pareja en febrero, se casaron recientemente, según confirmaron sus representantes a People y Entertainment Weekly. Por su parte, TMZ informó, citando fuentes anónimas, que la boda se celebró en Los Ángeles. La pareja apareció junta en público por primera vez junto a la hija y el nieto de Carrey durante la ceremonia de entrega de los premios César de 2026, celebrada en París el 26 de febrero, donde el actor recibió un César honorífico.

En un discurso pronunciado en francés, Carrey agradeció a su familia y se refirió a Min Ah como su «compañera». Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse «Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah», dijo, según Entertainment Weekly y People. «Te amo, Min Ah». Al parecer, la pareja mantiene una relación sentimental desde al menos 2022, aunque se conocen pocos detalles sobre Min Ah.

¿Con quiénes ha estado casado Jim Carrey?