Jorge Ramos y María Elena Salinas volverán a trabajar juntos

María Elena se une a Ramos para presentar ‘Tu voz- tu voto’, una serie de programas especiales enfocados exclusivamente en las próximas elecciones de medio término.

A casi una década de haber compartido pantalla por última vez, ambos vuelven a trabajar juntos, en esta ocasión en el espacio digital ‘Jorge Ramos: así veo las cosas’.

Durante décadas, Jorge Ramos y María Elena Salinas conformaron una de las duplas periodísticas más reconocidas de la televisión hispana como conductores del Noticiero Univision .

Los periodistas ofrecerán “la más amplia cobertura electoral en medio de un tenso ambiente político” con el objetivo de “presentar un periodismo independiente, transparente y accesible a través de plataformas digitales”.

“Estoy muy emocionada de unirme nuevamente a mi colega Jorge Ramos para la cobertura de las elecciones de medio término. Durante décadas Jorge y yo cubrimos elecciones presidenciales y de medio término y entendemos perfectamente lo importante que es que la comunidad hispana esté bien informada.

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Nuestra meta es proveer la información que necesitan para ejercer su derecho al voto. Por la historia que tenemos juntos y por nuestra comunidad, me entusiasma que nos unamos esta vez como periodistas independientes y en una plataforma digital”, compartió la periodista mexicana en un comunicado.

Ramos destacó que “en esta época de tanta desinformación y polarización, es una increíble oportunidad el volver a trabajar con María Elena”.

“Ella es sinónimo de credibilidad y experiencia. En otras palabras: la gente le cree. Y eso es todo para un periodista. Me emociona que los dos (y muchos otros) estemos en este nuevo proyecto digital. Ella tiene razón: hay vida después de la televisión. Espero que muchos nos acompañen en la noche de elecciones y abramos juntos un nuevo camino”, señaló el periodista mexicano.

‘Tu voz- tu voto’ comenzará el 6 de octubre con una serie de programas especiales transmitidos cada martes. Este espacio estará dedicado a los temas más críticos que están en juego para la comunidad, tales como el alto costo de la vida, el conflicto en Irán, la inmigración y el futuro político del país.

La cobertura se intensificará durante la semana electoral con programas especiales el día antes y el día después de los comicios. El despliegue estelar ocurrirá la noche de elecciones, el 3 de noviembre, con una transmisión en vivo y en directo de ocho horas continuas desde el centro electoral de ‘Así veo las cosas’.

La emisión contará con corresponsales reportando desde los estados clave donde el voto hispano decidirá el balance del poder en el Congreso de los Estados Unidos.