Zambrano defiende reformas electorales y medidas para proteger la libertad de prensa

Madrid, España. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió este jueves la necesidad de fortalecer la democracia y anunció que el Legislativo trabaja en reformas electorales y medidas relacionadas con la libertad de expresión y de prensa. Zambrano hizo los planteamientos durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, celebrado en el Congreso de los Diputados de España, donde participan representantes de 22 países de la comunidad iberoamericana. Durante su intervención, el titular del Poder Legislativo sostuvo que la democracia no debe estar vinculada con una determinada corriente política y llamó a los funcionarios públicos a respetar el Estado de derecho.

“La democracia no tiene colores políticos, es la misma para la izquierda y la derecha. Quienes ejercemos cargos públicos debemos actuar con responsabilidad, seriedad y compromiso con el Estado de derecho”, expresó Zambrano ante las delegaciones participantes en el foro. El presidente del Congreso también se refirió a la situación política de Honduras y aseguró que las elecciones de 2025 representaron, a su criterio, un momento de participación ciudadana para la defensa del sistema democrático. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según Zambrano, desde que asumió la presidencia del Congreso, el pasado 25 de enero, existe el compromiso de impulsar reformas que, según dijo, permitan evitar futuras amenazas a los procesos democráticos. Entre los cambios mencionados se encuentran reformas al sistema electoral. Zambrano también aseguró que el Congreso trabaja en propuestas relacionadas con la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. El funcionario agregó que el Legislativo busca incorporar a organizaciones de la sociedad civil en los procesos de discusión y reforma, aunque no detalló cuáles serían las modificaciones concretas que se plantearán ni cuándo serían presentadas ante el pleno.

Los temas que discuten los parlamentarios