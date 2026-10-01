Zambrano defiende reformas electorales y medidas para proteger la libertad de prensa

Madrid, España. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió este jueves la necesidad de fortalecer la democracia y anunció que el Legislativo trabaja en reformas electorales y medidas relacionadas con la libertad de expresión y de prensa.
Zambrano hizo los planteamientos durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, celebrado en el Congreso de los Diputados de España, donde participan representantes de 22 países de la comunidad iberoamericana.
Durante su intervención, el titular del Poder Legislativo sostuvo que la democracia no debe estar vinculada con una determinada corriente política y llamó a los funcionarios públicos a respetar el Estado de derecho.
“La democracia no tiene colores políticos, es la misma para la izquierda y la derecha. Quienes ejercemos cargos públicos debemos actuar con responsabilidad, seriedad y compromiso con el Estado de derecho”, expresó Zambrano ante las delegaciones participantes en el foro.
El presidente del Congreso también se refirió a la situación política de Honduras y aseguró que las elecciones de 2025 representaron, a su criterio, un momento de participación ciudadana para la defensa del sistema democrático.
Según Zambrano, desde que asumió la presidencia del Congreso, el pasado 25 de enero, existe el compromiso de impulsar reformas que, según dijo, permitan evitar futuras amenazas a los procesos democráticos.
Entre los cambios mencionados se encuentran reformas al sistema electoral. Zambrano también aseguró que el Congreso trabaja en propuestas relacionadas con la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo.
El funcionario agregó que el Legislativo busca incorporar a organizaciones de la sociedad civil en los procesos de discusión y reforma, aunque no detalló cuáles serían las modificaciones concretas que se plantearán ni cuándo serían presentadas ante el pleno.
Los temas que discuten los parlamentarios
El foro parlamentario reúne durante dos días a delegaciones de distintos países iberoamericanos para abordar los principales desafíos de los sistemas democráticos y el trabajo de los congresos.
Entre los temas de discusión figuran las amenazas derivadas de la fragmentación política, la polarización, la desinformación y el populismo.
Los parlamentarios también analizan el impacto de la inteligencia artificial y los cambios que esta tecnología plantea para los poderes legislativos, además de las brechas de desigualdad de género y el papel de la diplomacia y la cooperación parlamentaria en Iberoamérica.
La delegación hondureña está integrada, además de Zambrano, por los diputados nacionalistas Tania Pinto, vicepresidenta del Congreso; Carlos Ledezma, secretario; Walter Chávez; y los liberales Rumy Bueso y Alejandra Vallecillo.