Oliver Martínez exige a Halle Berry para maltratar a su hijo

El actor francés de origen español aseguró en su demanda que en los últimos años se han producido varios episodios similares, con "ataques físicos adicionales contra nuestro hijo, así como abuso verbal y emocional por parte del demandante hacia mí".

Martínez alegó que Berry agarró a Maceo por el cuello y comenzó a estrangularlo mientras gritaba: "¡¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?!", según publicó la revista People.

Un juez dictó una orden de alejamiento temporal que limita las visitas de Halle Berry a su hijo Maceo, de 12 años, después de que su exmarido y padre del menor, Olivier Martínez , presentara una denuncia en su contra por presuntos abusos físicos .

La orden de alejamiento estará vigente hasta que se celebre una nueva audiencia a finales de mes, en la que se decidirá si se levanta la medida o se convierte en permanente.

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Mientras esté en vigor, la actriz podrá visitar a Maceo los lunes, martes, sábados y domingos, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

En un comunicado enviado a medios estadounidenses, la abogada de Berry, Marina Beck, afirmó que la acusación de Martínez es "totalmente infundada y deliberadamente engañosa".

"Por suerte, Halle está acostumbrada a este tipo de conductas escandalosas por parte del señor Martínez y, aunque está profundamente entristecida, no permitirá que eso la disuada de luchar por los mejores intereses de Maceo y de darle el amor y apoyo que necesita", agregó la abogada en la nota.

Por su parte, el abogado de Martínez, Patrick Baghdaserians, dijo que la "preocupación primordial" de su cliente "es la salud, el bienestar y la seguridad del menor, de ahí la acción que tomó en el tribunal al presentar la solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica".

El actor francés también quiere que Berry "reciba la ayuda adecuada que necesita para abordar sus problemas y así poder mejorar, lo que a su vez ayudaría al menor de cara al futuro".

Berry y Martínez estuvieron casados entre 2013 y 2015, pero su divorcio no se formalizó hasta 2023, tras una disputa legal de ocho años. El proceso concluyó con una decisión judicial que estableció que la actriz debía pagar 8.000 dólares mensuales de manutención a su expareja, además del 4,3 % de cualquier ingreso que recibiera por encima de los 2.000.000 de dólares. EFE