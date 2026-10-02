Brittany Boltinhouse destaca en el Miss Global de Tailandia

La hondureña Brittany Boltinhouse, representante de Honduras en el Miss Global 2026, recibió el premio Ratchaburi Glam Icon durante el certamen que se celebra en Tailandia. La representante hondureña sobresalió como icono fashion de esta actividad en el concurso y le dedicó el reconocimiento a sus padres y al diseñador Axel Que, quien creó el traje que lució en la competencia y que lleva por nombre Guineo Hondureña. "Dedico este premio a mi papá, que viene de Choluteca, Honduras, el hombre que me dio una conexión con un país, una cultura y un pueblo que llevo orgullosamente a donde quiera que voy. A mi mamá, que abrazó la cultura de mi padre como propia, que llenó nuestro hogar con los sabores de Honduras, cocinó nuestra comida tradicional, y nos enseñó a amar y honrar exactamente lo que somos. Y a Axel Que, que no solo diseñó un look, vio a mi gente, nuestra tierra, nuestros colores, nuestras historias, y les dio vida a través de su arte. Esta es nuestra familia. Esta es nuestra cultura, somos nosotros, este premio es para ti", escribió en sus redes sociales.

El traje, denominado Guineo Hondureña, está inspirado en la riqueza natural del país y en las tradiciones familiares de la candidata. Boltinhouse explicó el significado de la vestimenta en sus redes sociales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "En contraste con verdes profundos y suaves destellos amarillos, este vestido hace eco de las exuberantes hojas y frutos dorados de la banana hondureña. Los pliegues que fluyen se desarrollan como hojas moviéndose a través de una brisa tropical, mientras delicadas manchas de amarillo brillan como la luz del sol atrapadas entre el follaje, una oda a Honduras, donde la naturaleza encuentra su ritmo a través del color, la forma y el movimiento. "Pero para mí, este vestido tiene un significado aún más profundo. Se la dedico a mi papá ya las raíces hondureñas que me transmitió, ya mi mamá, que mantuvo vivas esas tradiciones en nuestro hogar a través de algo tan simple y hermoso como la comida. Pienso en las mañanas de verla cocinar el desayuno, usando plátanos y plátanos de muchas maneras diferentes, algo tan familiar en nuestra cultura, pero algo que ahora me doy cuenta que tenía tanto amor.