Apoya a Honduras en Miss Global 2026: así puedes votar

Miss Global 2026 es uno de los concursos de belleza más esperados del año y la votación del público es clave para definir quién avanza en la competencia. El proceso es sencillo: todo se realiza en el portal oficial de Miss Global 2026, garantizando seguridad y transparencia. El primer paso es ingresar al sitio oficial de votación: missglobal.1voting.com donde aparece la lista completa de candidatas. Para poder votar, es necesario crear una cuenta o iniciar sesión. Esto asegura que cada voto sea válido y evita duplicaciones.

Una vez dentro, selecciona a tu candidata favorita y define cuántos votos deseas comprar. Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses (aprox. 1,04 USD) o puede adquirirse con criptomonedas como 1 USDT o 1 USDC.

Tras realizar el pago, el sistema confirma la transacción y registra tu voto. Recuerda que no se pueden cancelar ni reembolsar. La candidata con más votos obtiene el título de Miss People’s Choice, lo que le asegura un pase directo al Top 10.

Apoya a Honduras en Miss Global 2026