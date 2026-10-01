Apoya a Honduras en Miss Global 2026: así puedes votar

Miss Global 2026 es uno de los concursos de belleza más esperados del año y la votación del público es clave para definir quién avanza en la competencia. El proceso es sencillo: todo se realiza en el portal oficial de Miss Global 2026, garantizando seguridad y transparencia.
El primer paso es ingresar al sitio oficial de votación: missglobal.1voting.com donde aparece la lista completa de candidatas. Para poder votar, es necesario crear una cuenta o iniciar sesión. Esto asegura que cada voto sea válido y evita duplicaciones.
Una vez dentro, selecciona a tu candidata favorita y define cuántos votos deseas comprar. Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses (aprox. 1,04 USD) o puede adquirirse con criptomonedas como 1 USDT o 1 USDC.
Tras realizar el pago, el sistema confirma la transacción y registra tu voto. Recuerda que no se pueden cancelar ni reembolsar. La candidata con más votos obtiene el título de Miss People’s Choice, lo que le asegura un pase directo al Top 10.
Apoya a Honduras en Miss Global 2026
En este contexto, Honduras cuenta con una representante que merece nuestro apoyo: Brittany Boltinhouse, Miss Global Honduras 2026. Su talento y compromiso la convierten en una candidata digna de llegar muy lejos. Votar por Brittany es más que un gesto simbólico: es demostrar que Honduras tiene voz y presencia en un escenario internacional.
Miss Global 2026 comenzó el 29 de septiembre en Tailandia y reúne a más de 60 candidatas de distintos países. Las votaciones cierran el 10 de octubre de 2026 y la gran final se celebrará el 11 de octubre en Nonthaburi, donde la ganadora recibirá la corona y el título de Miss Global, convirtiéndose en embajadora internacional de belleza, cultura y causas sociales.
El camino hacia la corona de Miss Global 2026 refleja no solo la belleza y el talento de las candidatas, sino también la fuerza del público que con su voto decide quién merece brillar en el escenario internacional.