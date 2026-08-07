¿Buscará Stray Kids una nominación al Grammy? Esto fue lo que dijo el grupo

El grupo prioriza la música sobre los premios y evita confirmar si competirá en la nueva categoría de pop asiático de los Grammy.
Stray Kids evitó este jueves revelar si presentación su música para ser considerada en la 69.ª edición de los premios Grammy, eludiendo las preguntas sobre la nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, creada recientemente por la Academia de la Grabación.
Durante una conferencia de prensa en Seúl para el lanzamiento de su décimo EP, This & That, los integrantes insistieron en que su principal objetivo es hacer música y no obtener premios.
"Nunca nos hemos propuesto hacer un álbum buscando un premio o un récord en particular", afirmó Seungmin.
"Cuando hablamos de la música o las actuaciones que amamos, no se trata de cómo nos ven desde afuera, sino de lo que sentimos en nuestro interior al construir un escenario o escribir letras. Se trata menos de las expectativas externas en torno a los premios y más de capturar el sonido y la historia que queremos contar".
Al ser consultado directamente sobre la nueva categoría de los Grammy, el cantante evitó responder si Stray Kids presentó una candidatura.
"Me siento muy agradecido de que el K-pop, como género, sea tan querido en todo el mundo", expresó. "Me hace darme cuenta una vez más del gran poder que puede tener la música".
Hyunjin reiteró la postura que el grupo ha mantenido desde su debut."Durante toda nuestra trayectoria como Stray Kids, nunca nos hemos propuesto conseguir un premio o logro en particular al lanzar un álbum", señaló.
"Con este álbum, lo que más deseamos es demostrar que podemos hacer de todo. Ese es nuestro mayor objetivo y sueño. Sobre todo, queremos que nuestros fans estén satisfechos y felices".
El periodo de inscripción para la 69.ª edición de los premios Grammy comenzó el 7 de julio y permanecerá abierto hasta el 21 de agosto. Los nominados se darán a conocer el 16 de noviembre y la ceremonia está prevista para el 7 de febrero de 2027.
JYP Entertainment también declinó responder cuando The Korea Herald consultó si Stray Kids tiene previsto presentar una candidatura.
El tema ha cobrado relevancia desde que BTS anunciara el 29 de julio que no inscribiría su música para consideración en los Grammy. En esa ocasión, el grupo afirmó que esperaba que su música fuera "escuchada y apreciada por lo que es, más allá de la región o el idioma".
La decisión llegó semanas después de que la Academia de la Grabación anunciara la creación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática para la edición de 2027. La incorporación generó un debate sobre si la medida representa un mayor reconocimiento para los artistas asiáticos o, por el contrario, los separa de las categorías principales de la premiación.
Según Lim Hee-yun, crítica musical, si Stray Kids decide finalmente competir, es poco probable que la candidatura corresponda a This & That.
"No está claro si presentarán el nuevo tema principal", explicó Lim Hee-yun. "La fecha de lanzamiento del álbum está demasiado cerca del cierre del periodo de inscripción para los Grammy, lo que deja muy poco tiempo para que tenga un impacto significativo entre los presionados. Un lanzamiento anterior dentro del periodo de elegibilidad tendría una ventaja clara".