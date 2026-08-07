¿Buscará Stray Kids una nominación al Grammy? Esto fue lo que dijo el grupo

El grupo prioriza la música sobre los premios y evita confirmar si competirá en la nueva categoría de pop asiático de los Grammy.

Stray Kids evitó este jueves revelar si presentación su música para ser considerada en la 69.ª edición de los premios Grammy, eludiendo las preguntas sobre la nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, creada recientemente por la Academia de la Grabación.

Durante una conferencia de prensa en Seúl para el lanzamiento de su décimo EP, This & That, los integrantes insistieron en que su principal objetivo es hacer música y no obtener premios.

"Nunca nos hemos propuesto hacer un álbum buscando un premio o un récord en particular", afirmó Seungmin.

"Cuando hablamos de la música o las actuaciones que amamos, no se trata de cómo nos ven desde afuera, sino de lo que sentimos en nuestro interior al construir un escenario o escribir letras. Se trata menos de las expectativas externas en torno a los premios y más de capturar el sonido y la historia que queremos contar".

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Al ser consultado directamente sobre la nueva categoría de los Grammy, el cantante evitó responder si Stray Kids presentó una candidatura.

"Me siento muy agradecido de que el K-pop, como género, sea tan querido en todo el mundo", expresó. "Me hace darme cuenta una vez más del gran poder que puede tener la música".

Hyunjin reiteró la postura que el grupo ha mantenido desde su debut."Durante toda nuestra trayectoria como Stray Kids, nunca nos hemos propuesto conseguir un premio o logro en particular al lanzar un álbum", señaló.