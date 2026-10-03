Imelda Tuñón logra medidas de protección en disputa con Maribel Guardia

La defensa también se refirió a versiones relacionadas con el hijo de Tuñón y Julián Figueroa. La joven negó haber afirmado que se había llevado al menor a Estados Unidos y sostuvo: “Yo nunca he mencionado nada así. Yo simplemente he dicho que mi hijo está salvo”. A este escenario se suma otro proceso anunciado por la defensa de Maribel Guardia, relacionado con un presunto abandono infantil. Mientras las distintas denuncias y procedimientos avanzan por separado, las medidas de protección ratificadas establecen un nuevo límite a la manera en que los involucrados pueden abordar públicamente el conflicto.