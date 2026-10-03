Imelda Tuñón logra medidas de protección en disputa con Maribel Guardia

El conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sumó un nuevo capítulo luego de que un juez ratificara medidas de protección a favor de la viuda de Julián Figueroa, en una resolución que también alcanza a la actriz, su esposo Marco Chacón y el abogado Alonso Beceiro.
La audiencia se realizó el viernes 2 de octubre en los juzgados anexos al Reclusorio Norte, en Ciudad de México, hasta donde acudió Tuñón acompañada de sus representantes legales. De acuerdo con la defensa, la solicitud surgió por las declaraciones y entrevistas que se han realizado públicamente alrededor del conflicto.
La abogada Anel Beltrán explicó que uno de los objetivos es mantener reserva sobre el proceso y evitar que las partes involucradas continúen exponiendo públicamente aspectos relacionados con el caso. “Lo que estamos buscando es que haya un sigilo, que haya un cuidado respecto a lo que se manifiesta. Entonces, el juez tuvo a bien ratificar estas medidas”, señaló.
Los abogados de Tuñón indicaron que Guardia, Chacón y Beceiro fueron notificados de la audiencia, aunque ninguno acudió a la diligencia. Las medidas establecen restricciones relacionadas con el contacto, la intimidación y la difusión pública de información sobre Tuñón y su hijo, según reportes sobre la resolución.
Jorge Joaquín Díaz, integrante de la defensa, explicó que también buscan evitar interpretaciones que, desde su perspectiva, distorsionen las declaraciones realizadas por su clienta. Como ejemplo mencionó la controversia surgida a partir de los comentarios de Tuñón sobre los medicamentos que habría conseguido durante su relación con Julián Figueroa.
“Ella habló de medicamentos y el abogado dice que de psicotrópicos, nunca lo dijo así. Sin embargo, lo interpretó así y digo, eso es lo que se debe evitar porque esto llega al público”, afirmó el litigante, al referirse a la manera en que se han presentado algunas de las declaraciones de Tuñón.
El nuevo episodio ocurre después de que Maribel Guardia presentara una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México a raíz de las declaraciones de su exnuera sobre la manera en que habría conseguido medicamentos que posteriormente suministraba a Julián Figueroa. Esa denuncia busca que las autoridades investiguen las circunstancias expuestas, pero no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad penal.
Según la versión difundida por la defensa de Guardia, la denuncia contempla posibles delitos relacionados con daños a la salud y homicidio. Las acusaciones forman parte de un procedimiento distinto a las medidas de protección ratificadas a favor de Tuñón, por lo que ambos asuntos continúan sus respectivos procesos legales.
Tras salir de los juzgados, Tuñón habló brevemente sobre el impacto que la situación ha tenido en ella. “Emocionalmente muy mal, tanta cosa tan fea, tanta mentira que se ha dicho. No, no, no voy a estar tranquila nunca, yo creo que nunca voy a estar tranquila aquí”, declaró.
La defensa también se refirió a versiones relacionadas con el hijo de Tuñón y Julián Figueroa. La joven negó haber afirmado que se había llevado al menor a Estados Unidos y sostuvo: “Yo nunca he mencionado nada así. Yo simplemente he dicho que mi hijo está salvo”. A este escenario se suma otro proceso anunciado por la defensa de Maribel Guardia, relacionado con un presunto abandono infantil. Mientras las distintas denuncias y procedimientos avanzan por separado, las medidas de protección ratificadas establecen un nuevo límite a la manera en que los involucrados pueden abordar públicamente el conflicto.