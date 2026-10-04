Kim Kardashian esperó a que su corazón sanara para iniciar su relación con Lewis Hamilton

Estados Unidos. Kim Kardashian confesó que "necesitaba sanar" antes de iniciar su romance con Lewis Hamilton.

En una nueva entrevista con la revista "Style" de "The Times", la estrella de los reality shows reveló que, tras su mediática separación de Kanye West en 2021 —y a excepción de un breve romance con Pete Davidson—, estuvo "realmente soltera durante cinco años".

La fundadora de Skims, de 45 años, describió esa pausa en las citas como algo "estupendo", señalando que pudo "centrarse en [sus] hijos y en proyectos en los que realmente quería participar".

"Realmente no sentía ninguna prisa", continuó. "No me sentía vacía en absoluto. Sentía que necesitaba mi tiempo".

La actriz de "American Horror Story" dijo que esperaba "sanar por completo y simplemente trabajar en sí misma" tras su turbulenta separación del rapero, con quien comparte a sus hijos North (13 años), Saint (10), Chicago (8) y Psalm (7).

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"No estaba lista para abrirme", añadió Kim. "Ni siquiera lo estaba pensando. El universo juega a tu favor cuando simplemente se lo permites".