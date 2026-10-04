Kim Kardashian esperó a que su corazón sanara para iniciar su relación con Lewis Hamilton

Estados Unidos. Kim Kardashian confesó que "necesitaba sanar" antes de iniciar su romance con Lewis Hamilton.
En una nueva entrevista con la revista "Style" de "The Times", la estrella de los reality shows reveló que, tras su mediática separación de Kanye West en 2021 —y a excepción de un breve romance con Pete Davidson—, estuvo "realmente soltera durante cinco años".
La fundadora de Skims, de 45 años, describió esa pausa en las citas como algo "estupendo", señalando que pudo "centrarse en [sus] hijos y en proyectos en los que realmente quería participar".
"Realmente no sentía ninguna prisa", continuó. "No me sentía vacía en absoluto. Sentía que necesitaba mi tiempo".
La actriz de "American Horror Story" dijo que esperaba "sanar por completo y simplemente trabajar en sí misma" tras su turbulenta separación del rapero, con quien comparte a sus hijos North (13 años), Saint (10), Chicago (8) y Psalm (7).
"No estaba lista para abrirme", añadió Kim. "Ni siquiera lo estaba pensando. El universo juega a tu favor cuando simplemente se lo permites".
La estrella de Keeping Up With the Kardashians y el piloto de Fórmula 1 —que se conocen desde 2014— hicieron público su romance en febrero, cuando aparecieron juntos en la Super Bowl para ver a los Seattle Seahawks vencer a los New England Patriots en el sur de California.
Desde entonces, han mantenido su relación mayoritariamente en privado, salvo por algún que otro vistazo en redes sociales a sus dulces momentos juntos.
En julio, Hamilton publicó en Instagram fotos de la pareja mostrándose cariñosa durante una escapada familiar. En el emotivo mensaje que acompañaba a las imágenes, animó a sus seguidores a "mantener cerca a los suyos".
En agosto, compartió fotos íntimas e inéditas de una cita con la personalidad televisiva, acompañándolas con el texto: "Descansando, recuperándome, recargando energías". La propia Kardashian compartió un dulce selfi frente al espejo con Hamilton, en el que ella lucía un bikini rosa de Gucci mientras él la rodeaba cariñosamente por la cintura.
Aunque su divorcio de West ha planteado desafíos —y su madre, Kris Jenner, le aseguró que "los próximos años serían los mejores de [su] vida", según un artículo de portada de Vogue de septiembre de 2025—, la madre de cuatro hijos parece haber conservado el respeto de otra de sus exparejas.
En una entrevista con Variety el mes pasado, Davidson —con quien salió durante nueve meses en 2022— recordó lo difícil que resulta mantener una relación sentimental en el seno de esa famosa familia.
"Mira, amigo, es un ambiente muy duro si no estás dispuesto a entrar en el juego", declaró el comediante, de 32 años, al medio.
"Una de las cosas que me encantan de Kim y de toda esa familia es que ellos dicen: "Esto es lo que hacemos"", añadió. "Me pareció algo muy atractivo y maduro".