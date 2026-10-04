Chris Brown deberá pagar 9.5 millones de dólares a su exempleada por ataque de su perro

Estados Unidos. El cantante estadounidense Chris Brown deberá pagar 9.5 millones de dólares a su antigua empleada doméstica, María Ávila, como compensación por las lesiones sufridas durante el ataque de uno de sus perros en una propiedad del artista en California.

La resolución se produjo después de que Ávila aceptara una reducción del monto originalmente otorgado por un jurado, que había fijado la indemnización en 12.9 millones de dólares.

Un juez del condado de Los Ángeles consideró que la cifra inicial era excesiva y condicionó la realización de un nuevo juicio a que la demandante aceptara recibir 9.5 millones de dólares.

El caso se remonta a diciembre de 2020, cuando la mujer fue atacada por Hades, un perro de aproximadamente 200 libras que pertenecía al intérprete de "Forever".

Según los documentos judiciales, la agresión le provocó graves heridas, cicatrices permanentes y afectaciones físicas y emocionales que marcaron su vida.