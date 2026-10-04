Chris Brown deberá pagar 9.5 millones de dólares a su exempleada por ataque de su perro

Estados Unidos. El cantante estadounidense Chris Brown deberá pagar 9.5 millones de dólares a su antigua empleada doméstica, María Ávila, como compensación por las lesiones sufridas durante el ataque de uno de sus perros en una propiedad del artista en California.
La resolución se produjo después de que Ávila aceptara una reducción del monto originalmente otorgado por un jurado, que había fijado la indemnización en 12.9 millones de dólares.
Un juez del condado de Los Ángeles consideró que la cifra inicial era excesiva y condicionó la realización de un nuevo juicio a que la demandante aceptara recibir 9.5 millones de dólares.
El caso se remonta a diciembre de 2020, cuando la mujer fue atacada por Hades, un perro de aproximadamente 200 libras que pertenecía al intérprete de "Forever".
Según los documentos judiciales, la agresión le provocó graves heridas, cicatrices permanentes y afectaciones físicas y emocionales que marcaron su vida.
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Man’s best friend. Breezy’s biggest liability♬ original sound - Moe
Durante el proceso judicial, los abogados de Avila argumentaron que el ataque le causó desfiguración facial, pérdida de visión y daños nerviosos.
Sin embargo, el juez determinó que no existían pruebas suficientes para respaldar algunas de las reclamaciones relacionadas con daños permanentes, por lo que redujo el monto de la compensación.
La indemnización aprobada contempla 3.85 millones de dólares por daños no económicos pasados, 5.4 millones por daños futuros y 250 mil dólares destinados a gastos médicos.
Además, se mantuvo una compensación separada para la hermana de la víctima, quien presenció el incidente.
Con la aceptación de la nueva cifra, ambas partes evitan un nuevo juicio y ponen fin a una disputa legal que se prolongó durante varios años tras el incidente ocurrido en la residencia del artista