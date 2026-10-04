Documentales y series que cuentan la historia de Gypsy Rose Blanchard

San Pedro Sula. La vida de Gypsy Rose Blanchard se ha convertido en uno de los casos de crimen real más mediáticos de los últimos años.

Lo que durante mucho tiempo pareció la historia de una niña gravemente enferma resultó ser una compleja trama de manipulación, abuso y engaño que terminó con el asesinato de su madre, Clauddine "Dee Dee" Blanchard, en 2015.

El caso despertó un enorme interés público después de que se conociera que Dee Dee había convencido a médicos, organizaciones benéficas y vecinos de que su hija padecía numerosas enfermedades graves, cuando en realidad muchas de ellas habían sido inventadas o exageradas. Expertos señalaron posteriormente que la madre podría haber padecido el trastorno conocido como síndrome de Münchhausen por poderes.

Ahora el nombre de Gypsy Rose Blanchard vuelve a acaparar titulares de los medios luego de que Ken Urker, su pareja y padre de su bebé, fuera encontrado sin vida.

A continuación te dejamos las películas y documentales que puedes ver sobre ​​​​​​Gypsy Rose Blanchard: