Documentales y series que cuentan la historia de Gypsy Rose Blanchard

San Pedro Sula. La vida de Gypsy Rose Blanchard se ha convertido en uno de los casos de crimen real más mediáticos de los últimos años.
Lo que durante mucho tiempo pareció la historia de una niña gravemente enferma resultó ser una compleja trama de manipulación, abuso y engaño que terminó con el asesinato de su madre, Clauddine "Dee Dee" Blanchard, en 2015.
El caso despertó un enorme interés público después de que se conociera que Dee Dee había convencido a médicos, organizaciones benéficas y vecinos de que su hija padecía numerosas enfermedades graves, cuando en realidad muchas de ellas habían sido inventadas o exageradas. Expertos señalaron posteriormente que la madre podría haber padecido el trastorno conocido como síndrome de Münchhausen por poderes.
Ahora el nombre de Gypsy Rose Blanchard vuelve a acaparar titulares de los medios luego de que Ken Urker, su pareja y padre de su bebé, fuera encontrado sin vida.
A continuación te dejamos las películas y documentales que puedes ver sobre Gypsy Rose Blanchard:
“The Act”, la serie que llevó el caso a la fama mundial
Una de las producciones más reconocidas sobre el caso es “The Act”, lanzada en 2019 por Hulu. La miniserie dramatiza la relación entre Gypsy Rose y su madre, mostrando los abusos sufridos durante años y los acontecimientos que culminaron con el crimen. La producción fue ampliamente comentada y acercó el caso a una audiencia internacional.
La venganza de Gypsy (Gypsy's Revenge)
Una producción documental de Investigation Discovery centrada en investigar a través de documentos judiciales y entrevistas policiales cuáles fueron las motivaciones de Gypsy y su novio Nicholas Godejohn para planear el asesinato de Clauddine.
20/20: The Story of Gypsy Rose Blanchard
Este es un especial sobre el caso que se enfoca en el fraude económico que rodea a la historia, ya que la madre de Gypsy recaudó miles de dólares en donaciones por la supuesta enfermedad de su hija.
"Madre muerta y querida", de HBO Max
Se trata de un documental dirigido por Erin Lee Carr que cubre el caso al completo e indaga una de las patologías más polémicas que existen: el síndrome de Münchhausen por poder.
“Gypsy Rose: Life After Lock Up”
Tras obtener su libertad condicional en diciembre de 2023, Gypsy Rose Blanchard volvió a ser protagonista de la atención mediática. Su nueva etapa quedó reflejada en el reality “Gypsy Rose: Life After Lock Up”, estrenado en 2024, donde comparte aspectos de su adaptación a la vida fuera de prisión y los desafíos de reconstruir su futuro.