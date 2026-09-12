Luisa Pineda gana la corona de Miss Honduras Universo 2026

Anaís Vargas, representante de Valle, resultó Virreina del certamen, y el segundo lugar fue para Miss Copán, Kat Sarmiento. Previamente, Vargas fue premiada como Miss Fotogénica por el patrocinador Producciones Villatoro.

La coronación de Luisa Pineda contó con la presencia especial de Fátima Bosch, Miss Universo 2025 , quien fue invitada de honor en esta edición del certamen.

Su antecesora, Alejandra Fuentes, la coronó como la nueva soberana de la belleza en Honduras.

Luisa Pineda , representante de San Francisco de Yojoa , logró en su segundo intento consecutivo obtener la ansiada corona y banda de Miss Honduras Universo . La candidata resultó ganadora en la competencia reñida realizada este viernes 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula.

Luisa Pineda es licenciada en Administración de Empresas Turísticas. Actualmente cursa una doble titulación en Operaciones y Logística, además de estudios avanzados en Ingeniería en el mismo campo. También es miembro activo de Guardianes de la Naturaleza de Honduras, organización dedicada a la educación ambiental y las prácticas sostenibles.

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Entre sus iniciativas destaca un proyecto de reciclaje textil que busca dar una segunda vida a residuos industriales, transformándolos en materiales reutilizables para otros sectores productivos. La propuesta refleja su interés por impulsar soluciones que contribuyan a reducir el impacto ambiental.

Su dominio del español y el inglés le ha permitido desenvolverse en ambientes internacionales, una ventaja que considera fundamental para representar a Honduras en escenarios globales y conectar con distintas culturas. Tiene una estatura de 1,70 metros, una presencia segura y una personalidad cercana.

"Creo firmemente que el cuidado del medio ambiente es una forma de honrar al planeta en el que habitamos. Cuando educamos, sembramos ideas que crean conciencia y transforman comunidades", expresó recientemente al referirse a una de las causas que más la apasionan.

Esta no es la primera vez que Luisa Pineda destaca en certificados de belleza. La joven participó en Miss Universe Honduras 2025, representando a San Pedro Sula, donde quedó entre las finalistas.

En 2026 buscó la revancha y finalmente obtuvo la corona nacional. Desde el inicio del certamen se destacó como una de las candidatas con mayor proyección por su combinación de belleza, preparación académica y compromiso social.

Pineda también ha manifestado el orgullo de representar por primera vez la banda de San Francisco de Yojoa en el certamen nacional. “Ser la primera portadora de la banda San Francisco de Yojoa es un orgullo que llevo con el corazón en alto”, afirmó la candidata.

Con su triunfo, Luisa Pineda representará a Honduras en el certamen internacional de Miss Universo 2026. Según la información proporcionada, deberá viajar a Puerto Rico para participar en la competencia, que tendrá lugar el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, un recinto emblemático que se convertirá en el epicentro de la belleza mundial.