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¡Ya hay Top 3! Estas son las candidatas que van por la corona

Anaís Vargas, Luisa Pineda y Kat Sarmiento integran el Top 3 de Miss Honduras Universo 2026.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 00:20 -
  • Redacción web
¡Ya hay Top 3! Estas son las candidatas que van por la corona

Anaís Vargas, Valle; Luisa Pineda, San Francisco de Yojoa; y Kat Sarmiento, Copán.

 Fotos Yoseph Amaya
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El jurado calificador seleccionó entre las siete finalistas a tres candidatas para integrar el Top 3 del concurso Miss Honduras Universo 2026. Las seleccionadas son Anaís Vargas, Valle; Luisa Pineda, San Francisco de Yojoa; y Kat Sarmiento, Copán.

Una de ellas será la ganadora y recibirá la corona de manos de su sucesora, Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025.

El Centro de Convenciones del Hotel Copantl se convierte esta noche en el epicentro de la belleza nacional, con la expectativa de conocer quién será la aspirante que se quedará con la corona que entregará Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025.

La revelación del Top 3 marca uno de los momentos más esperados de la velada, pues cada candidata ha demostrado talento, carisma y compromiso en las actividades previas al concurso.

Con la presencia internacional de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y el seguimiento a través de las redes sociales oficiales del certamen, la gala tiene en vilo a la audiencia conectada que han esperado desde las siete de la noche conocer a la ganadora.

Candidatas que integran el top 12 de Miss Honduras Universo 2026
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Redacción web
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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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