Candidatas que integran el top 12 de Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula, Honduras.-La competencia por la corona avanzó a una nueva etapa con la elección del Top 12 de semifinalistas, definido por el jurado después de las presentaciones de las candidatas en traje de baño y traje de noche.
Las participantes seleccionadas representan diferentes departamentos y municipios de Honduras. El grupo quedó integrado por:
1. Waleska Méndez, Santa Bárbara.
2. Yariela García, Comayagua.
3. Kat Sarmiento, Copán.
4. Kennia Mondragón, Francisco Morazán.
5. Sherley Tejada, El Paraíso.
6. Claudia Canahuati, San Pedro Sula.
7. Anaís Vargas, Valle.
8. Luisa Pineda, San Francisco de Yojoa.
9. Stephie Morel, Cortés.
10. Rosa Olivares, La Paz.
11. Seleny Pineda, Omoa.
12. Zully Paz, Atlántida.
Una semifinal con presencia de distintas regiones
La selección del Top 12 llegó después de una de las etapas clave de la gala.
El jurado evaluó las presentaciones de las candidatas durante el desfile en traje de baño y traje de noche, antes de determinar quiénes continuarían en la competencia.
Además del grupo seleccionado por el jurado, la candidata número 13, Esmeralda Castro, Miss Yoro, fue elegida por el público, de acuerdo con la dinámica establecida para la competencia.
Con esta selección, las semifinalistas continúan en carrera por la corona y se acercan a las siguientes etapas de la competencia.