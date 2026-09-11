Candidatas que integran el top 12 de Miss Honduras Universo 2026

San Pedro Sula, Honduras.-La competencia por la corona avanzó a una nueva etapa con la elección del Top 12 de semifinalistas, definido por el jurado después de las presentaciones de las candidatas en traje de baño y traje de noche.

Las participantes seleccionadas representan diferentes departamentos y municipios de Honduras. El grupo quedó integrado por:

1. Waleska Méndez, Santa Bárbara.

2. Yariela García, Comayagua.

3. Kat Sarmiento, Copán.

4. Kennia Mondragón, Francisco Morazán.

5. Sherley Tejada, El Paraíso.

6. Claudia Canahuati, San Pedro Sula.

7. Anaís Vargas, Valle.

8. Luisa Pineda, San Francisco de Yojoa.

9. Stephie Morel, Cortés.

10. Rosa Olivares, La Paz.

11. Seleny Pineda, Omoa.

12. Zully Paz, Atlántida.