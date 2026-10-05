Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México 2026 y conmueve al público

La cantante y actriz Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 , tras imponerse en la votación final a Memo Schutz , luego de 71 días de convivencia, estrategias, alianzas y enfrentamientos dentro del reality.
Durante la gran final, la conductora Galilea Montijo anunció el resultado ante millones de espectadores. Ochoa obtuvo 10 millones 825 mil 542 votos, equivalentes al 22,5% de los más de 48 millones de sufragios emitidos entre los finalistas.
Al escuchar su nombre como vencedora, la exintegrante de OV7 no pudo contener las lágrimas y permaneció varios minutos en la sala de la casa para agradecer el respaldo del público. Visiblemente emocionada, reconoció que jamás imaginó llegar hasta el primer lugar de la competencia.
Tras apagar simbólicamente las luces de la residencia, el artista abandonó el inmueble para dirigirse al foro principal, donde recibió el premio de cuatro millones de pesos. El momento más emotivo llegó cuando su madre, Yolanda Reyes, le entregó el maletín y la abrazó para celebrar el triunfo.
Ya frente a las cámaras, Mariana aseguró sentirse en estado de shock por el resultado y agradeció a los seguidores que respaldaron su participación semana tras semana. También destacó que intentó transmitir un mensaje de amor y autenticidad durante toda su estancia en el programa.
La cantante confesó que aún no dimensiona el impacto mediático de la realidad ni la conversación que generó en redes sociales. Además, expresó su ilusión por reencontrarse con sus hijos, Valentina y Salvador, así como con el resto de su familia.
La final estuvo integrada por Mariana Ochoa, Memo Schutz, Karina Torres , Ese Pérez y Gema Garoa, quienes lograron avanzar hasta la última gala. Conforme avanzó la noche, Gema quedó en quinto lugar, seguida por Ese Pérez y Karina Torres, dejando un duelo final entre el periodista deportivo y la cantante.
El triunfo de Ochoa representa una de las historias de superación más destacadas de la temporada. Aunque fue la primera eliminada del formato principal, regresó mediante la dinámica del exilio, venció a Ximena Herrera en la votación de repechaje y consiguió mantenerse hasta la gran final.
Con una trayectoria de más de tres décadas en el entretenimiento, Mariana comenzó su carrera en La Onda Vaselina , agrupación que más tarde evolucionó a OV7, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del pop mexicano.
Además de su faceta musical, ha desarrollado proyectos como actriz, directora, empresaria y creadora de contenido. Su paso por la realidad reforzó una imagen de resiliencia y cercanía que terminó conectando con la audiencia.
Después de superar cinco nominaciones, obtener inmunidad en una ocasión y ejercer el liderazgo dentro de la casa, Mariana Ochoa cerró su participación con una victoria que la consolida como una de las grandes protagonistas de La Casa de los Famosos México 2026.