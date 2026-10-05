Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México 2026 y conmueve al público

La cantante y actriz Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 , tras imponerse en la votación final a Memo Schutz , luego de 71 días de convivencia, estrategias, alianzas y enfrentamientos dentro del reality. Durante la gran final, la conductora Galilea Montijo anunció el resultado ante millones de espectadores. Ochoa obtuvo 10 millones 825 mil 542 votos, equivalentes al 22,5% de los más de 48 millones de sufragios emitidos entre los finalistas. Al escuchar su nombre como vencedora, la exintegrante de OV7 no pudo contener las lágrimas y permaneció varios minutos en la sala de la casa para agradecer el respaldo del público. Visiblemente emocionada, reconoció que jamás imaginó llegar hasta el primer lugar de la competencia.

Tras apagar simbólicamente las luces de la residencia, el artista abandonó el inmueble para dirigirse al foro principal, donde recibió el premio de cuatro millones de pesos. El momento más emotivo llegó cuando su madre, Yolanda Reyes, le entregó el maletín y la abrazó para celebrar el triunfo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ya frente a las cámaras, Mariana aseguró sentirse en estado de shock por el resultado y agradeció a los seguidores que respaldaron su participación semana tras semana. También destacó que intentó transmitir un mensaje de amor y autenticidad durante toda su estancia en el programa. La cantante confesó que aún no dimensiona el impacto mediático de la realidad ni la conversación que generó en redes sociales. Además, expresó su ilusión por reencontrarse con sus hijos, Valentina y Salvador, así como con el resto de su familia.