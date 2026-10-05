Ana Alvarado comparte una buena noticia sobre su bebé: "Sus oraciones no han sido en vano"

"Y este sigue siendo el mejor regalo que le podía dar a mi hijo. El verdadero “oro líquido” (calostro) Gracias infinitas a todas las personas que me han escrito y han estado orando por nuestro bebé. Gracias a Dios cada día está mejorando y aunque cada minuto se vuelve una eternidad, sabemos que lo importante es que él se recupere al 100. Me siento tan afortunada de tener una red de apoyo tan fuerte no solamente en redes, sino también en nuestra vida personal", escribió Ana el pasado 24 de septiembre.