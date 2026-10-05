Ana Alvarado comparte una buena noticia sobre su bebé: "Sus oraciones no han sido en vano"

La hondureña Ana Alvarado, mejor conocida como LipstickFables, ha compartido una importante actualización sobre el estado de salud de su bebé.
A través de sus stories de Instagram, la creadora de contenido y empresaria publicó varias imágenes en las qué detalla cómo se encuentra su bebé, a quien llamó Jorge André, después de algunas complicaciones en el parto, el pasado 20 de septiembre.
“Hoy Jorge André cumple dos semanas de estar en este mundo y demostrar que es un verdadero guerrero que no se da por vencido. Ya le quitaron el tubo para comer, y gracias a Dios ya se le puede dar de comer cuando él quiera. Esto nos ha hecho muy feliz porque como les dije, mi muchachito sí es comelón", inició en su escrito Ana junto a esta hermosa imagen junto al pequeño.
"Yo sé que sus oraciones no han sido en vano y por eso siempre estaré infinitamente agradecida. No hay día que yo no llore por mi hijo, pero yo sé que pronto esas lágrimas serán de alegría al tenerlo finalmente en casa”, agregó la famosa hondureña.
Ana también publicó una tierna imagen de uno de los pies de Jorge André. "La única foto que tengo de sus piecitos. Ya quiero ver su carita nuevamente sin ningún tubo o tape. Por cierto, ahora tengo un nuevo respeto por la NICU moms. Nunca pensé que yo llegaría a ser una, pero como todo en la vida, Dios sabe lo que hace".
De igual manera, compartió un video en el que aparece cargando a su bebito y dándole unas palmaditas.
Y siempre con su característico tono humorístico, añadió esta imagen de su esposo, el dominicado Jorge Cordero, con la frase: "El preñador".
Desde el pasado 20 de septiembre, Ana Alvarado ha compartido con sus miles de seguidores cómo ha sido el proceso tras el nacimiento de Jorge André. Asimismo, ha dado las gracias a sus fans, amigos y seres queridos por sus oraciones y buenos deseos.
"Y este sigue siendo el mejor regalo que le podía dar a mi hijo. El verdadero “oro líquido” (calostro) Gracias infinitas a todas las personas que me han escrito y han estado orando por nuestro bebé. Gracias a Dios cada día está mejorando y aunque cada minuto se vuelve una eternidad, sabemos que lo importante es que él se recupere al 100. Me siento tan afortunada de tener una red de apoyo tan fuerte no solamente en redes, sino también en nuestra vida personal", escribió Ana el pasado 24 de septiembre.
"La paciencia es el arte de la esperanza", agregó la bloguera hondureña en otro post.