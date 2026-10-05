¿Cuándo estrena el nuevo programa de Don Francisco en Televisa Univisión?

"Es lo mejor que me resultó en la vida porque mi profesión es otra. Yo soy técnico modelista, o sea los que hacen los patrones de los trajes, de la ropa de hombre, pero me entretuve más y me gustó más comunicarme con la gente y eso es lo que trato de hacer. También me adapté a las redes. Tengo mi pódcast, de todo un poco", narra.