Día de James Bond: ¿Por qué el mundo celebra al agente 007 cada 5 de octubre?

El Día Mundial de James Bond se celebra cada 5 de octubre como un homenaje al personaje que se convirtió en uno de los espías más famosos de la cultura popular.

La fecha fue elegida porque el 5 de octubre de 1962 se estrenó en Londres Dr. No, la primera película oficial de la saga protagonizada por Sean Connery en el papel del agente secreto británico.

Aunque James Bond nació en las páginas de las novelas del escritor británico Ian Fleming, fue su llegada a la gran pantalla la que impulsó al personaje a la fama mundial.

Desde entonces, la franquicia se ha consolidado como una de las más exitosas y longevas de la historia del cine.

La conmemoración fue establecida oficialmente en 2012, cuando los estudios responsables de la saga celebraron el 50 aniversario del estreno de Dr. No. Desde ese momento, el 5 de octubre quedó reconocido como el Día Mundial de James Bond, una ocasión en la que seguidores de todo el mundo recuerdan las aventuras del agente 007 mediante maratones de películas, eventos especiales y homenajes.

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A lo largo de más de seis décadas, el personaje ha sido interpretado por actores como Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quienes han contribuido a mantener vigente una franquicia que ha dejado una huella imborrable en el cine de acción y espionaje.

Con su inconfundible traje, sus sofisticados dispositivos y su legendaria identificación como agente 007, James Bond continúa siendo un referente de la cultura popular, motivo por el cual cada 5 de octubre millones de seguidores alrededor del mundo celebran el legado de uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine.