¡Terror y suspenso en octubre! Estos son los mejores estrenos en "streaming"

Este mes, las plataformas llegan llenas de historias oscuras, criaturas marinas, brujas, asesinos seriales, hoteles embrujados y, por supuesto, una nueva versión de “Carrie” para quienes quieren pasar todo el mes en suspenso. Definivamente, este último es el estreno más esperado en octubre. La nueva adaptación de la novela de Stephen King llega a Prime Video este miércoles 7 de octubre con ocho capítulos. Esta producción representa la primera adaptación televisiva en formato de serie de la novela de 1974, aquí todo vuelve a sentarse en Carrie White una adolescente que ha crecido bajo la estricta protección de su madre. Sin embargo, tras la muerte de su padre, la joven deberá enfrentarse al ambiente de una escuela pública, donde queda atrapada en una situación de acoso que termina convirtiéndose en un escándalo viral. Al mismo tiempo, comienza a descubrir que posee poderes telequinéticos, mientras la presión de su entorno y los conflictos de su adolescencia aumentan.