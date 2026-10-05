¡Terror y suspenso en octubre! Estos son los mejores estrenos en "streaming"

Este mes, las plataformas llegan llenas de historias oscuras, criaturas marinas, brujas, asesinos seriales, hoteles embrujados y, por supuesto, una nueva versión de “Carrie” para quienes quieren pasar todo el mes en suspenso. Definivamente, este último es el estreno más esperado en octubre. La nueva adaptación de la novela de Stephen King llega a Prime Video este miércoles 7 de octubre con ocho capítulos. Esta producción representa la primera adaptación televisiva en formato de serie de la novela de 1974, aquí todo vuelve a sentarse en Carrie White una adolescente que ha crecido bajo la estricta protección de su madre. Sin embargo, tras la muerte de su padre, la joven deberá enfrentarse al ambiente de una escuela pública, donde queda atrapada en una situación de acoso que termina convirtiéndose en un escándalo viral. Al mismo tiempo, comienza a descubrir que posee poderes telequinéticos, mientras la presión de su entorno y los conflictos de su adolescencia aumentan.
La actriz canadiense Summer H. Howell interpretará a Carrie en la nueva adaptación de la icónica novela de Stephen King. ESTRENO: 7 de octubre en Prime Video.
"BELOW”: Esta miniserie de seis episodios trata sobre el misterioso y aterrador monstruo marino que amenaza a una remota comunidad pesquera en la isla de Terranova, Canadá. ESTRENO: 8 de octubre en Netflix.
"NOCTURNO”: La trama sigue a Jonah Lynn, un exsoldado y detective que se muda a un pueblo de Pensilvania buscando una vida tranquila. ESTRENO: 30 de octubre en Apple TV.
"CRYSTAL LAKE”: Nos reencontraremos con un terreno conocido por los fans del horror, un lugar que nos lleva atrás en el tiempo, a los años de Viernes 13. ESTRENO: 16 de octubre en HBO Max
"EL CÍRCULO”: La historia de esta serie sigue a cuatro amigos que terminan atrapados en una peligrosa red de chantajes. ESTRENO: 7 de octubre en Netflix.
"Hokum: la maldición de la bruja": Es una película de terror sobrenatural y folk horror, escrita y dirigida por el cineasta irlandés Damian McCarthy. La historia sigue a Ohm Bauman (interpretado por Adam Scott), un deprimido escritor de novelas de terror estadounidense que viaja a un hotel remoto y apartado en Irlanda con el propósito de esparcir las cenizas de sus padres. Al llegar, el personal de la posada le relata la leyenda local de una inquietante bruja que supuestamente habita y atormenta la suite nupcial del lugar. Su obsesión con la historia desata una serie de perturbadoras visiones y eventos oscuros que lo obligan a confrontar directamente su pasado.
Estreno: 31 de octubre en Movistar.
"HOTEL EMBRUJADO”: Katherine y sus hijos, Ben y Esther, continúan adaptándose a la gestión del Hotel Undervale. En esta temporada se enfrentarán a nuevos problemas paranormales. ESTRENO: 9 de octubre en Netflix.
"PREFIERO LA MUERTE”: La historia se ambienta en el tranquilo pueblo ficticio de Mendoza, donde lo cotidiano se sale de control tras desatarse un brote zombi. YA DISPONIBLE EN PRIME VIDEO.
"YAGA”: Rapp es un investigador privado que llega a un aislado pueblo costero para esclarecer la misteriosa desaparición del heredero de una poderosa dinastía. ESTRENO: 23 de octubre en HBO Max.