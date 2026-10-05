Imelda Tuñón reaparece mal de salud en medio de batalla con Maribel Guardia

Ciudad de México. La salud de Imelda Tuñón generó preocupación entre sus seguidores luego de que compartiera una fotografía en sus redes sociales en la que aparece recostada en una cama, utilizando una mascarilla y mostrando signos de malestar físico.

La imagen fue publicada en sus historias de Instagram el pasado 3 de octubre y estuvo acompañada de un breve mensaje que evidenció el estado de salud que atraviesa actualmente.

"Maldita bronquitis, ¡abandona mi cuerpo!", escribió la viuda de Julián Figueroa.

En la fotografía, la cantante aparece con los ojos cerrados y cubierta con ropa de cama mientras recibe un tratamiento que, aparentemente, estaría relacionado con nebulizaciones o asistencia respiratoria para aliviar los síntomas de la enfermedad.

La publicación despertó inquietud entre sus seguidores, quienes también le dejaron varios mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.