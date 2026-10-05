Imelda Tuñón reaparece mal de salud en medio de batalla con Maribel Guardia

Ciudad de México. La salud de Imelda Tuñón generó preocupación entre sus seguidores luego de que compartiera una fotografía en sus redes sociales en la que aparece recostada en una cama, utilizando una mascarilla y mostrando signos de malestar físico.
La imagen fue publicada en sus historias de Instagram el pasado 3 de octubre y estuvo acompañada de un breve mensaje que evidenció el estado de salud que atraviesa actualmente.
"Maldita bronquitis, ¡abandona mi cuerpo!", escribió la viuda de Julián Figueroa.
En la fotografía, la cantante aparece con los ojos cerrados y cubierta con ropa de cama mientras recibe un tratamiento que, aparentemente, estaría relacionado con nebulizaciones o asistencia respiratoria para aliviar los síntomas de la enfermedad.
La publicación despertó inquietud entre sus seguidores, quienes también le dejaron varios mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.
Muestra señales de mejoría
Horas después de compartir la imagen, Imelda Tuñón reapareció en redes sociales con nuevas publicaciones que sugerían una evolución favorable en su estado de salud.
Entre los contenidos difundidos, la actriz mostró que disfrutaba de un plato de ramen, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre el tratamiento que sigue o el progreso de la bronquitis que la afecta.
La noticia también llamó la atención debido a que, días antes, la artista había sido vista participando en los ensayos de "La Fortuna", el musical en el que formará parte del elenco y cuyo estreno está previsto para noviembre.
En medio de una nueva controversia
El episodio de salud ocurre mientras Imelda Tuñón enfrenta un nuevo capítulo de la disputa pública y legal que mantiene con Maribel Guardia.
La polémica tomó fuerza recientemente después de que la cantante realizara declaraciones en un pódcast sobre presuntos medicamentos que habría consumido Julián Figueroa antes de su fallecimiento, ocurrido en abril de 2023.
Tras esas afirmaciones, trascendió que Maribel Guardia presentó una denuncia de hechos relacionada con dichas declaraciones.
De acuerdo con los reportes difundidos por diversos medios de entretenimiento, el documento incluiría posibles delitos vinculados con temas de salud y una presunta línea de investigación relacionada con la muerte del cantante.