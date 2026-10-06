Maluma y Beéle cantarán con Shakira en su último concierto en Madrid

Madrid, España. Maluma, Beéle y Dani Martín serán los artistas invitados que acompañarán a Shakira en el último concierto de su residencia en Madrid, que se celebrará el próximo 12 de octubre y que la cantante colombiana plantea como una despedida junto a algunos de sus colaboradores y amigos.

Maluma y Beéle encabezan la lista de invitados internacionales del espectáculo, que supondrá el concierto número 13 de la residencia de Shakira en la capital española, informó Pino Sagliocco, el presidente de Live Nation España, en una rueda de prensa este martes en Madrid.

Shakira y Maluma volverán a compartir escenario después de haber colaborado en éxitos como “Chantaje” y “Agua”, su nueva canción, que interpretarán juntos en directo por primera vez durante esta residencia.

La actuación de Beéle aportará al 'show' el sonido caribeño y contemporáneo del artista colombiano, con quien Shakira colaboró recientemente en "Algo tú".

También revisitó "Hips Don’t Lie" con motivo del 20 aniversario de Spotify, por lo es posible que esta versión forme parte del repertorio del último espectáculo, según la organización.

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El cartel de invitados se completa con Dani Martín, uno de los referentes del pop español de las últimas décadas, tanto durante su etapa al frente de El Canto del Loco como en su trayectoria en solitario.

Los tres artistas se sumarán así a una larga lista de figuras que acompañaron a Shakira durante sus conciertos en España, entre ellas Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo o Dua Lipa.