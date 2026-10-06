Una aguja con VIH: la amenaza que aterrorizó a Michael Douglas en los Oscar

Michael Douglas recuerda uno de los episodios más inquietantes de su carrera en sus nuevas memorias, "One Helluva Ride": una presunta amenaza de ataque con una aguja infectada con VIH durante la ceremonia de los Premios Oscar de 1992.
El actor cuenta que llegó en limusina al Shrine Auditorium de Los Ángeles para participar como presentador, pero al abrirse la puerta del vehículo no encontró al personal habitual del evento. En su lugar, un agente del FBI y un sargento del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) lo esperaban para advertirle de un posible atentado.
Según su relato, las autoridades le informaron que un hombre no identificado se encontraba dentro del recinto con la intención de "apuñalarlo con una aguja infectada con VIH". La advertencia se produjo en plena crisis del sida, cuando el temor alrededor de la enfermedad alcanzaba uno de sus momentos más fuertes.
"Esto ocurrió en el apogeo de la crisis del SIDA, y ser pinchado con una aguja infectada equivalía prácticamente a una sentencia de muerte", recordó Douglas en el libro.
La amenaza fue considerada lo suficientemente seria como para desplegar agentes encubiertos entre los asistentes. La vigilancia se mantuvo incluso cuando el actor salió momentáneamente del recinto durante una pausa para fumar, mientras los investigadores intentaban determinar quién podía representar el supuesto peligro.
Douglas asegura que también recibió una recomendación directa: no subir al escenario. Las autoridades no habían localizado al sospechoso ni podían establecer con certeza dónde se encontraba, por lo que el actor podía estar expuesto entre el público, el personal técnico o los trabajadores de la ceremonia.
Pese a la advertencia, el intérprete decidió continuar con su compromiso y participar en la gala. Esa noche presentó junto a otros artistas el premio a Mejor Actriz, que finalmente fue otorgado a Jodie Foster por su actuación en "El silencio de los inocentes".
Antes de subir al escenario, Douglas admite que observó rápidamente al público para intentar detectar cualquier movimiento sospechoso. "Al salir, eché un vistazo rápido a la multitud para asegurarme de que nadie se abalanzara sobre el escenario. Lo único que veía eran luces cegadoras", escribió.
Un amigo cercano del actor confirmó posteriormente a Page Six que Douglas había sido advertido de que la persona buscada podía encontrarse en cualquier parte del recinto. "El agente le aconsejó que no saliera al escenario. Sabían que la persona estaba allí, pero no sabían dónde", relató la fuente, quien aseguró que el actor estaba "muerto de miedo". Finalmente, el supuesto ataque nunca ocurrió y ninguna persona fue detenida en relación con aquella amenaza. Douglas, sin embargo, recuerda el episodio como una de las situaciones más tensas que experimentó durante su extensa trayectoria en Hollywood.
El actor también relata en "One Helluva Ride" otro episodio de riesgo ocurrido décadas antes, durante el rodaje de la serie "The Streets of San Francisco". Según sus memorias, figuraba entre los posibles objetivos de los llamados Death Angels, grupo relacionado con los asesinatos conocidos como Zebra Murders. Por precaución, asegura que llegó a utilizar un chaleco antibalas debajo del vestuario y contó con agentes encubiertos cerca durante las grabaciones.