Una aguja con VIH: la amenaza que aterrorizó a Michael Douglas en los Oscar

Un amigo cercano del actor confirmó posteriormente a Page Six que Douglas había sido advertido de que la persona buscada podía encontrarse en cualquier parte del recinto. "El agente le aconsejó que no saliera al escenario. Sabían que la persona estaba allí, pero no sabían dónde", relató la fuente, quien aseguró que el actor estaba "muerto de miedo". Finalmente, el supuesto ataque nunca ocurrió y ninguna persona fue detenida en relación con aquella amenaza. Douglas, sin embargo, recuerda el episodio como una de las situaciones más tensas que experimentó durante su extensa trayectoria en Hollywood.