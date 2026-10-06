Los Premios Emmy de televisión se cambian a Prime Video en 2027

Los Ángeles, Estados Unidos

Los Premios Emmy dejarán de emitirse en la televisión tradicional y se transmitirán en exclusiva por la plataforma de streaming Prime Video a partir de septiembre de 2027, informó la Academia de la Televisión este martes en un comunicado. El acuerdo, de seis años de duración y calificado de histórico, convierte a Prime Video en la sede mundial exclusiva de los premios. La medida pone fin al sistema de rotación que durante décadas repartió la ceremonia entre las cadenas ABC, CBS, FOX y NBC.

"Al pasar de un modelo rotativo a un acuerdo permanente y exclusivo, la Academia de Televisión ha asegurado un hogar permanente para el máximo reconocimiento a la excelencia, accesible a audiencias de todo el mundo", escribió la institución. Pese a que la ceremonia se transmitirá en la plataforma de streaming, la Academia de la Televisión destacó que no será de pago y que la ceremonia "se podrá ver gratis para el público de todo el mundo". Con esta decisión, los Emmy se suman a otras galas que han decidido abandonar la televisión convencional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse