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Los Premios Emmy de televisión se cambian a Prime Video en 2027

Los Premios Emmy se suman a otras galas que han decidido abandonar la televisión convencional, como en el caso de los Óscar

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 15:58 -
  • Agencia EFE
Los Premios Emmy de televisión se cambian a Prime Video en 2027

El acuerdo fue calificado de histórico al romper relación de los Premios Emmy con la televisión tradicional

 EFE/EPA/CHRIS TORRES
Los Ángeles, Estados Unidos

Los Premios Emmy dejarán de emitirse en la televisión tradicional y se transmitirán en exclusiva por la plataforma de streaming Prime Video a partir de septiembre de 2027, informó la Academia de la Televisión este martes en un comunicado.

El acuerdo, de seis años de duración y calificado de histórico, convierte a Prime Video en la sede mundial exclusiva de los premios. La medida pone fin al sistema de rotación que durante décadas repartió la ceremonia entre las cadenas ABC, CBS, FOX y NBC.

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"Al pasar de un modelo rotativo a un acuerdo permanente y exclusivo, la Academia de Televisión ha asegurado un hogar permanente para el máximo reconocimiento a la excelencia, accesible a audiencias de todo el mundo", escribió la institución.

Pese a que la ceremonia se transmitirá en la plataforma de streaming, la Academia de la Televisión destacó que no será de pago y que la ceremonia "se podrá ver gratis para el público de todo el mundo".

Con esta decisión, los Emmy se suman a otras galas que han decidido abandonar la televisión convencional.

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El año pasado, los Óscar anunciaron que dejarán de emitirse en ABC para pasar a YouTube a partir de 2029, y los Actor Awards, antes conocidos como los premios del Sindicato de Actores (SAG), se transmiten por Netflix desde 2024.

"La televisión nunca ha sido tan global, y los Emmy deberían ser una celebración que todo el mundo pueda compartir", declaró Cris Abrego, presidente de la Academia de Televisión.

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Agencia EFE
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