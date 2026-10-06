La nueva "Carrie" llega con un escenario de acoso más aterrador que el original

Toronto, Canadá. En pleno siglo XXI, 'Carrie', la historia de la adolescente marginada creada por Stephen King en los años setenta, mantiene intacta su capacidad para inquietar, pero la nueva adaptación televisiva de Mike Flanagan introduce un elemento que sus protagonistas consideran incluso más aterrador que la telequinesis: las redes sociales. La actriz canadiense Summer H. Howell, que interpreta a Carrie White en la serie de Prime Video que se estrena mañana miércoles, dijo en una entrevista con EFE que asumir un personaje tan conocido ha sido una experiencia "surrealista". "Es una locura. Es un honor poder crear mi propia versión de ella", explicó Howell, mientras que Alison Thornton, que encarna a su némesis, Chris Hargensen, reconoció que era consciente del "peso" de incorporarse al universo de 'Carrie' y a una producción de Flanagan. Howell confesó que, desde las primeras pruebas para la serie, decidió no revisar las anteriores versiones del personaje para evitar imitarlas. Según relató, tampoco leyó la novela de King porque quería construir una Carrie propia.

La actriz explicó que los guiones dejaban claro que esta adaptación pretendía seguir un camino diferente y presentar a una joven especialmente deseosa de descubrir el mundo que existe fuera de su casa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Thornton, por su parte, afrontó el desafío de interpretar a Chris evitando reducirla a la figura de la "chica mala". Su objetivo fue humanizar a un personaje cuya agresividad nace, en buena medida, del dolor y de su incapacidad para gestionar lo que siente. "Es solo una niña que realmente no sabe cómo manejar sus sentimientos", afirmó la intérprete, que recurrió a la empatía, en lugar de al juicio, para construir ese rol. "Para mí era muy importante humanizar a Chris. Algo en lo que me apoyaba mucho para mi interpretación era que Chris está sufriendo muchísimo. Su vida se está desmoronando por completo", comentó. "Prácticamente ha perdido su sistema de apoyo en casa. No tiene modelos a seguir. Ha perdido la promesa de su futuro y no deja de ser una cría que realmente no sabe cómo gestionar lo que siente. Y todo eso acaba manifestándose en forma de agresividad hacia Carrie", añadió. La actriz lo resumió: "La gente herida hiere a la gente".

Ese enfoque conecta con lo que ambas intérpretes consideran uno de los ejes fundamentales de la nueva 'Carrie': el acoso entre adolescentes y la forma en que las redes sociales han eliminado las fronteras que antes podían separar la escuela del hogar. Howell recordó que durante sus años escolares trató de encajar para evitar convertirse en objetivo de otros estudiantes y señaló que ahora el acoso puede perseguir a una persona hasta su casa a través del móvil. Según Thornton, internet permite ejercer crueldad sin observar directamente las consecuencias sobre la víctima. "Cada vez que miras el teléfono puedes estar expuesto a la crueldad o perpetuarla", señaló Thornton, para quien la serie muestra a los adolescentes que incluso acciones aparentemente menores en internet pueden tener "consecuencias muy reales para esas personas". Howell lo sintetizó así: "Tus acciones y tus palabras importan".