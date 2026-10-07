Halle Berry niega haber maltratado a su hijo Maceo

Estados Unidos. La reconocida actriz estadounidense Halle Berry rechazó las acusaciones que la señalan de haber ejercido violencia contra su hijo Maceo, de 13 años, y calificó dichas versiones como falsas y alejadas de la realidad familiar que mantiene con el menor.

La controversia surgió la pasada semana, cuando la ganadora del Óscar recibió una demanda por parte de su expareja, el actor y modelo Olivier Martínez, por la que este exigía la custodia de Maceo, su hijo en común.

Este logró una orden de alejamiento temporal de la artista hacia ambos, acusándola de causarle al niño “estrés mental y emocional”, y ambos enfrentarán una vista sobre el caso a mediados de octubre. Sin embargo, Halle Berry contraatacó afirmando que eso no es cierto y que ella es también una víctima.

“Nunca he maltratado a Maceo, ni física ni emocionalmente, ni de ninguna otra forma. Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a otras víctimas de violencia doméstica”, dijo Berry sobre su hijo menor, de 13 años, en la demanda a la que ha tenido acceso la revista People.

“Yo no soy una perpetradora de violencia. Jamás haría daño a nuestro hijo”, ha declarado en su escrito, presentado en la corte el lunes 5 de octubre.