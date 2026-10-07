Halle Berry niega haber maltratado a su hijo Maceo

Estados Unidos. La reconocida actriz estadounidense Halle Berry rechazó las acusaciones que la señalan de haber ejercido violencia contra su hijo Maceo, de 13 años, y calificó dichas versiones como falsas y alejadas de la realidad familiar que mantiene con el menor.
La controversia surgió la pasada semana, cuando la ganadora del Óscar recibió una demanda por parte de su expareja, el actor y modelo Olivier Martínez, por la que este exigía la custodia de Maceo, su hijo en común.
Este logró una orden de alejamiento temporal de la artista hacia ambos, acusándola de causarle al niño “estrés mental y emocional”, y ambos enfrentarán una vista sobre el caso a mediados de octubre. Sin embargo, Halle Berry contraatacó afirmando que eso no es cierto y que ella es también una víctima.
“Nunca he maltratado a Maceo, ni física ni emocionalmente, ni de ninguna otra forma. Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a otras víctimas de violencia doméstica”, dijo Berry sobre su hijo menor, de 13 años, en la demanda a la que ha tenido acceso la revista People.
“Yo no soy una perpetradora de violencia. Jamás haría daño a nuestro hijo”, ha declarado en su escrito, presentado en la corte el lunes 5 de octubre.
Halle Berry ha contado en diversas entrevistas que sufrió violencia por parte de exparejas y, durante años, de su padre, alcohólico
Hasta el momento, no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones de su expareja, mientras que la actriz sostiene que la información compartida es incorrecta y ha generado una percepción equivocada sobre su relación con Maceo.
¿Qué dijo Olivier Martínez sobre Halle Berry y su hijo?
El modelo y actor francés dijo en su demanda que la actriz estadounidense había tratado de ahorcar a su hijo.
“Abusó físicamente de nuestro hijo, Maceo, saltando sobre él, poniéndole las manos alrededor del cuello y asfixiándole”, indicó Olivier sobre un supuesto incidente que se habría producido en casa de Berry, mientras el niño jugaba con unos videojuegos usando unas gafas de realidad virtual.
En su demanda, Martinez asegura que la actriz empezó a gritarle al niño, asegurando que parecía “un estúpido” y “un completo idiota”, y después se peleó físicamente con él, al agarrarle por el cuello y gritarle: “¿Y ahora quién es el dominante?”.
Además, el modelo asegura que este es “el último caso de maltrato”, pero que ha habido más, físicos y verbales, “a lo largo de los últimos años”.