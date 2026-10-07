¡Espectacular! Así lució Emely Alemán, Miss Grand Honduras 2026, en el desfile de traje típico

Tailandia. Honduras volvió a destacar en el escenario internacional de la belleza y la cultura con la presentación de “El Cadejo Negro, espíritu cambia formas”, el traje típico que lució la representante catracha Emely Alemán durante la competencia de Trajes Nacionales de Miss Grand International 2026, celebrada en Bangkok, Tailandia.
La creación estuvo a cargo del diseñador hondureño Franklin López, conocido en redes sociales como @frank_l504hn, quien apostó por rescatar una de las leyendas más arraigadas del país para convertirla en una propuesta cargada de simbolismo, fantasía e identidad cultural.
El traje está inspirado en la figura mitológica de El Cadejo, presentada en esta interpretación como un espíritu ancestral protector, vinculado al misterio y a la conexión espiritual.
La propuesta buscó rendir homenaje al rico patrimonio folclórico hondureño a través de una puesta en escena innovadora y visualmente impactante.
Uno de los momentos más destacados de la presentación fue el denominado efecto “cambia formas”, mediante el cual el atuendo experimentó una transformación sobre el escenario para dar paso a la figura de una lechuza.
Este elemento añadió dramatismo al espectáculo y representó valores como la sabiduría, la vigilancia y el conocimiento profundo, atributos asociados a este emblemático animal dentro de la identidad cultural hondureña.
La exhibición se desarrolló con éxito en el MGI Hall y fue recibida con entusiasmo por los asistentes y seguidores del certamen, perfilándose como una de las propuestas más originales de la competencia al apartarse de las temáticas tradicionales y apostar por la reivindicación de los mitos autóctonos del país.
Con esta presentación, Honduras no solo mostró creatividad y talento en el diseño de trajes nacionales, sino que también llevó al escenario internacional una parte de su riqueza cultural, reafirmando el valor de las leyendas y tradiciones que forman parte de la identidad nacional.
Las votaciones del público continúan abiertas a través de las plataformas oficiales del certamen, mientras las candidatas se preparan para la gran final de Miss Grand International 2026.