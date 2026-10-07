¡Espectacular! Así lució Emely Alemán, Miss Grand Honduras 2026, en el desfile de traje típico

Tailandia. Honduras volvió a destacar en el escenario internacional de la belleza y la cultura con la presentación de “El Cadejo Negro, espíritu cambia formas”, el traje típico que lució la representante catracha Emely Alemán durante la competencia de Trajes Nacionales de Miss Grand International 2026, celebrada en Bangkok, Tailandia.

La creación estuvo a cargo del diseñador hondureño Franklin López, conocido en redes sociales como @frank_l504hn, quien apostó por rescatar una de las leyendas más arraigadas del país para convertirla en una propuesta cargada de simbolismo, fantasía e identidad cultural.

El traje está inspirado en la figura mitológica de El Cadejo, presentada en esta interpretación como un espíritu ancestral protector, vinculado al misterio y a la conexión espiritual.

La propuesta buscó rendir homenaje al rico patrimonio folclórico hondureño a través de una puesta en escena innovadora y visualmente impactante.

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue el denominado efecto “cambia formas”, mediante el cual el atuendo experimentó una transformación sobre el escenario para dar paso a la figura de una lechuza.