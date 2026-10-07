¡Qué belleza! Los mejores trajes típicos del Miss Grand International 2026

El traje típico de Miss Grand Indonesia 2026, representada por Dilza Salsabila , se titula "Bintang: Spirit of Dangdut". El diseño rinde un homenaje directo a la cultura musical de Indonesia a través del Dangdut, uno de los géneros de música popular más queridos y vibrantes del país, conocido por unir a las generaciones mediante su ritmo contagioso y baile. El término "Bintang" se traduce como "estrella", haciendo alusión a la energía del espectáculo y el estrellato de los escenarios musicales.