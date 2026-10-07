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¡Qué belleza! Los mejores trajes típicos del Miss Grand International 2026

Las representantes de América Latina causaron un gran impacto con propuestas cargadas de misticismo, mitología y efectos de transformación en el escenario.

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 08:34 -
  • Daniela Ramos
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La competencia de trajes típicos (National Costume Competition) de Miss Grand International 2026 se llevó a cabo en el MGI Hall (Bravo BKK) en Bangkok, Tailandia. El evento se transmitió en vivo a nivel global mediante el canal oficial GrandTV en YouTube. A continuación te mostramos los mejores trajes de esta edición.

Fotos: Facebook Miss Grand International.
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Miss Grand Pakistán, Zara Younus, y Miss Grand Albania, Sara Shehu.

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El traje típico de Sudáfrica (representado por Estée Mari Smit, de 18 años) en el Miss Grand International 2026 está inspirado en un poderoso tributo a la histórica contribución del país a la medicina.
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El traje típico de Miss Grand Honduras 2026 se llama "El cadejo negro, espíritu cambia formas". Fue lucido por la reina hondureña Emely Alemán durante la competencia de Trajes Nacionales.
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El traje típico de Miss Grand El Salvador 2026, Valeria Amaya, está inspirado en el Torogoz (el ave nacional del país) bajo el concepto de una "reina mesoamericana atemporal". La pieza ha sido catalogada por los expertos en missología como una de las mejores y más completas propuestas culturales que el país ha llevado a un escenario internacional.
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El traje típico de la representante de la República Dominicana en Miss Grand International 2026, Keitty Familia, se titula “La Diosa del Larimar”. Rinde homenaje al Larimar, la gema semipreciosa y rara que se encuentra únicamente en territorio dominicano, nacida de tierra volcánica.
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Miss Grand Nueva Zelanda, Emily Faulkner.
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Bellísima, así lució la representante de Brasil, Paula Assunção. La joven rindió un espectacular homenaje al tradicional Carnaval de Brasil, específicamente inspirado en la emblemática figura de la Porta-Bandeira de las escuelas de samba.
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Lady Di María Mosquera Hernández, orgullosa de su tierra Venezuela. Su trajese titula "El Renacimiento de Venezuela. Está inspirado en el Ave Fénix, como símbolo universal de resiliencia, transformación y esperanza. Además, rinde homenaje a las familias de La Guaira y a las víctimas de un reciente terremoto.
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Francie Millán, la hermosa representante de Uruguay.
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Shyare Andrade Hidalgo, Miss Grand Ecuador 2026, fue una de las que más causó sensación ya que su traje es una creación inspirada en la anaconda de la Amazonía.
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Alba María Ruiz es Miss Grand España 2026. Su traje está inspirado en la figura mitológica de Pegaso y el espíritu majestuoso de la tradición española.
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Simone Gardner, Miss Grand Jamaica. Su traje es una creación inspirada en Bob Marley y la música Reggae.

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El traje típico de Miss Grand Indonesia 2026, representada por Dilza Salsabila, se titula "Bintang: Spirit of Dangdut". El diseño rinde un homenaje directo a la cultura musical de Indonesia a través del Dangdut, uno de los géneros de música popular más queridos y vibrantes del país, conocido por unir a las generaciones mediante su ritmo contagioso y baile. El término "Bintang" se traduce como "estrella", haciendo alusión a la energía del espectáculo y el estrellato de los escenarios musicales.
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El traje típico de Miss Grand Cuba 2026, Alyanni Trujillo Gómez, rinde homenaje a la rica herencia cultural de la isla bajo el concepto y título de "La Perla del Caribe".

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El traje típico de Miss Grand Costa Rica, Catalina Murillo, deslumbró en la pasarela de la competencia de National Costume en Bangkok.
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Lakshita Thilagaraj, Miss Grand India 2026, lució un llamativo traje típico inspirado en la diosa Swarna Lakshmi.
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Miss Grand Hong Kong 2026, representada por Yolanda Liu Xuebin.
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El traje típico de Miss Grand Canadá 2026, representado por la modelo y activista de la moda sostenible Patricia Rosalyn Seward.
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Kaithlyn Da Rocha, Miss Grand Bolivia 2026. La creación nace de la grandeza histórica de Tiwanaku. Rinde un homenaje místico a la "guardiana de las aguas sagradas", protectora de Copacabana y símbolo de las aguas eternas del Lago Titicaca.
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La representante de Japón, Sara Chiba. Ella lució un llamativo atuendo a cargo de la firma @fourfinale, que combinó elementos modernos de la cultura pop y la estética de la animación japonesa con un despliegue visual que incluyó accesorios tradicionales como un paraguas estilizado de geisha (wagasa).
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El traje típico de Miss Grand Rumanía 2026, representado por la modelo Andreea Ciucă, estuvo inspirado en la terrorífica y emblemática leyenda del conde Drácula y la región de Transilvania.
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El traje típico de la representante del Reino Unido (participando como Miss Grand United Kingdom / Inglaterra), Pooja Ghodekar, destacó por una temática inspirada en el fútbol, incorporando una corona, un balón de fútbol y la bandera británica.
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Cat Jane Shepherd, Miss Grand Australia 2026.
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