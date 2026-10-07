Emely Alemán deslumbró en su pasarela en traje de baño en el Miss Grand Internacional 2026

Tailandia. La hondureña Emely Alemán brilló durante su participación en la competencia de traje de baño del Miss Grand Internacional 2026, uno de los momentos más esperados dentro de la programación del certamen de belleza.

Con una pasarela firme, segura y llena de energía, la representante catracha logró captar la atención de los asistentes y de miles de seguidores que siguieron el evento a través de las plataformas digitales oficiales.

Su desempeño fue ampliamente comentado en redes sociales, donde recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de hondureños y fanáticos de los concursos de belleza.

Luciendo un diseño que resaltó su figura y presencia escénica, Alemán demostró preparación y confianza durante su recorrido por la pasarela, proyectando la elegancia y el porte que la han caracterizado desde el inicio de su participación en la competencia internacional.

La bella candidata hondureña continúa posicionándose como una de las participantes destacadas del certamen.

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