  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Emely Alemán deslumbró en su pasarela en traje de baño en el Miss Grand Internacional 2026

La representante de Honduras cautivó al público y a los seguidores del certamen con una destacada presentación en el desfile en traje de baño.

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 13:39 -
  • Daniela Ramos
Emely Alemán deslumbró en su pasarela en traje de baño en el Miss Grand Internacional 2026

La hermosa hondureña Emely Alemán ha cautivado en esta edición del certamen de belleza.

Tailandia. La hondureña Emely Alemán brilló durante su participación en la competencia de traje de baño del Miss Grand Internacional 2026, uno de los momentos más esperados dentro de la programación del certamen de belleza.

Con una pasarela firme, segura y llena de energía, la representante catracha logró captar la atención de los asistentes y de miles de seguidores que siguieron el evento a través de las plataformas digitales oficiales.

Su desempeño fue ampliamente comentado en redes sociales, donde recibió numerosos mensajes de apoyo por parte de hondureños y fanáticos de los concursos de belleza.

Luciendo un diseño que resaltó su figura y presencia escénica, Alemán demostró preparación y confianza durante su recorrido por la pasarela, proyectando la elegancia y el porte que la han caracterizado desde el inicio de su participación en la competencia internacional.

La bella candidata hondureña continúa posicionándose como una de las participantes destacadas del certamen.

Mira el video:



app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias