Piero: de sacerdote a reconocido cantautor

Buenos Aires, Argentina. El cantautor argentino Piero, una de las grandes figuras de la música popular latinoamericana, falleció este miércoles a los 81 años en Buenos Aires, informaron amigos y familiares del reconocido artista, quien vivió en España y Colombia. "Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado", señalaron su familia y amigos en un comunicado publicado en redes sociales.

Su historia Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Piero Antonio Franco De Benedictis nació en Galípoli (Italia) el 19 de abril de 1945 y a los 3 años llegó a Argentina con su madre y su hermana, siguiendo a su padre que se había instalado en la localidad bonaerense de Banfield. En 1951 se mudó con su familia a la ciudad de Allen, en la sureña provincia argentina de Río Negro, donde se inició en la música. Ingresó en el seminario pero en 1963 abandonó la formación para ser sacerdote y se trasladó a Buenos Aires, donde debutó como cantante en enero de 1964 en el programa televisivo 'Remates musicales'. En 1968 conoció al compositor José Tcherkaski con quien formó una dupla que produjo éxitos en toda América y Europa, como 'Mi viejo' y 'El jardín de los sueños'.