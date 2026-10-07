Muere Piero, mundialmente conocido por la canción "Mi viejo"

Argentina. El cantautor argentino Piero, una de las figuras más emblemáticas de la música latinoamericana y recordado mundialmente por éxitos como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, falleció a los 81 años, según confirmaron familiares y medios internacionales.

La noticia fue dada a conocer este 7 de octubre a través de un comunicado difundido en las redes oficiales del artista, donde sus allegados expresaron su pesar por la partida del intérprete argentino.

"Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos agradecemos los saludos. Buen viaje, querido Piero", escribieron en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes de medios argentinos, Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, se encontraba internado desde hacía varios días en el Hospital Italiano, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

Considerado una de las voces más influyentes de la canción social latinoamericana, el artista construyó una carrera de varias décadas marcada por composiciones que trascendieron fronteras y generaciones.

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Entre ellas destaca “Mi viejo”, convertida en un himno dedicado a los padres y una de las canciones más interpretadas de habla hispana.